粉絲敲碗成功！輕鬆小品再次攜手知名插畫家霸軒推出全新限量包裝　網嗨翻：「我還不買爆」

▲去年引起轟動的飲料包裝再次現身超商，引起網友討論。

圖、文／輕鬆小品提供

生活充滿各種挑戰，從學生時代的課業壓力、社團活動，到進入職場後的高壓步調等，適時放鬆成了現代人的關鍵課題。以營造生活幽默效果、幫助學生放鬆歡笑的超商咖啡牛奶品牌輕鬆小品，去年與知名插畫家霸軒合作可互動的飲料包裝，幽默逗趣的內容在社群上引起廣大迴響。也再度攜手霸軒推出新款包裝，消息一出再度引發網友討論，更有眼尖網友發現不只霸軒，連微疼、洋蔥等知名插畫家都攜手響應，掀起討論熱潮。

將校園生活化為輕鬆歡樂！輕鬆小品與霸軒再次攜手合作，推出吸睛新包裝

霸軒這次與輕鬆小品合作的新包裝以民眾校園生活的必經回憶大隊接力為主題，有趣、貼切的設定引發網友共鳴。包裝一出就再次掀起網友熱烈討論，更有網友興奮留言：「這個輕鬆的情境真的很傳神 xd，我還不買爆！」此外，也有網友發現這次不只有兩款不同款式的包裝，還隱藏了多款不同的側包裝，且正面與側面包裝都能拼在一起創造有趣的搭配畫面，成功吸引不少網友蒐集、分享。

▲霸軒與輕鬆小品再次合作的消息引起網友熱烈討論。

不只霸軒，微疼、洋蔥聯手助陣，校園回憶殺的輕鬆故事讓網友直呼太好笑

這次霸軒與輕鬆小品的全新聯名包裝一推出，就引起粉絲們熱情響應，但細心的網友發現，這次聯名不只霸軒，更集結了台灣插畫界三大人氣IP——霸軒、微疼、洋蔥一同創作幽默故事，難得一見的知名組合，再度引發網友關注。

▲霸軒、洋蔥、微疼等插畫界三大人氣IP聯手發文，爆笑宣傳輕鬆小品新包裝。

三位插畫家於社群平台發文宣傳「輕鬆小品」新包裝，分別以個人代表性畫風與敘事角度，描繪學生時期的各種青春回憶。貼文曝光後迅速引發社群熱議，許多網友表示能在同一聯名企劃中看到三位人氣插畫家同台合作非常有趣，更有網友發文分享「剛好我和男朋友平常就有在喝咖啡牛奶 直接掃貨補一波特別包裝的」。

▲輕鬆小品新包裝吸引網友手刀購買蒐集。

隨著三位創作者貼文曝光及消費者自發分享實體包裝照，「輕鬆小品」新包裝的討論熱度持續升溫。

優惠資訊：而這款全新聯名的包裝，即日起全台皆可以購買，想要的朋友可以把握機會，即日起～7/8全台7-11還有2件40元的優惠，和輕鬆小品、霸軒、微疼、洋蔥一起「來點輕鬆態度」！