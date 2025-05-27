　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

粉絲敲碗成功！輕鬆小品再次攜手知名插畫家霸軒推出全新限量包裝　網嗨翻：「我還不買爆」

▲▼輕鬆小品,霸軒,包裝,插畫,微疼,洋蔥,聯名,優惠。（圖／業者提供）

▲去年引起轟動的飲料包裝再次現身超商，引起網友討論。

圖、文／輕鬆小品提供

生活充滿各種挑戰，從學生時代的課業壓力、社團活動，到進入職場後的高壓步調等，適時放鬆成了現代人的關鍵課題。以營造生活幽默效果、幫助學生放鬆歡笑的超商咖啡牛奶品牌輕鬆小品，去年與知名插畫家霸軒合作可互動的飲料包裝，幽默逗趣的內容在社群上引起廣大迴響。也再度攜手霸軒推出新款包裝，消息一出再度引發網友討論，更有眼尖網友發現不只霸軒，連微疼、洋蔥等知名插畫家都攜手響應，掀起討論熱潮。

將校園生活化為輕鬆歡樂！輕鬆小品與霸軒再次攜手合作，推出吸睛新包裝

霸軒這次與輕鬆小品合作的新包裝以民眾校園生活的必經回憶大隊接力為主題，有趣、貼切的設定引發網友共鳴。包裝一出就再次掀起網友熱烈討論，更有網友興奮留言：「這個輕鬆的情境真的很傳神 xd，我還不買爆！」此外，也有網友發現這次不只有兩款不同款式的包裝，還隱藏了多款不同的側包裝，且正面與側面包裝都能拼在一起創造有趣的搭配畫面，成功吸引不少網友蒐集、分享。

▲▼輕鬆小品,霸軒,包裝,插畫,微疼,洋蔥,聯名,優惠。（圖／業者提供）

▲霸軒與輕鬆小品再次合作的消息引起網友熱烈討論。

不只霸軒，微疼、洋蔥聯手助陣，校園回憶殺的輕鬆故事讓網友直呼太好笑

這次霸軒與輕鬆小品的全新聯名包裝一推出，就引起粉絲們熱情響應，但細心的網友發現，這次聯名不只霸軒，更集結了台灣插畫界三大人氣IP——霸軒、微疼、洋蔥一同創作幽默故事，難得一見的知名組合，再度引發網友關注。

▲▼輕鬆小品,霸軒,包裝,插畫,微疼,洋蔥,聯名,優惠。（圖／業者提供）

▲▼輕鬆小品,霸軒,包裝,插畫,微疼,洋蔥,聯名,優惠。（圖／業者提供）

▲霸軒、洋蔥、微疼等插畫界三大人氣IP聯手發文，爆笑宣傳輕鬆小品新包裝。

三位插畫家於社群平台發文宣傳「輕鬆小品」新包裝，分別以個人代表性畫風與敘事角度，描繪學生時期的各種青春回憶。貼文曝光後迅速引發社群熱議，許多網友表示能在同一聯名企劃中看到三位人氣插畫家同台合作非常有趣，更有網友發文分享「剛好我和男朋友平常就有在喝咖啡牛奶 直接掃貨補一波特別包裝的」。

▲▼輕鬆小品,霸軒,包裝,插畫,微疼,洋蔥,聯名,優惠。（圖／業者提供）

▲輕鬆小品新包裝吸引網友手刀購買蒐集。

隨著三位創作者貼文曝光及消費者自發分享實體包裝照，「輕鬆小品」新包裝的討論熱度持續升溫。

優惠資訊：而這款全新聯名的包裝，即日起全台皆可以購買，想要的朋友可以把握機會，即日起～7/8全台7-11還有2件40元的優惠，和輕鬆小品、霸軒、微疼、洋蔥一起「來點輕鬆態度」！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 1411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「蕭」太難寫？馬文君罷免案遭剔除千份連署書
山東化工廠大爆炸「驚現蘑菇雲」！　當地醫院傳人滿為患
母親成冰冷遺體…兒相驗崩潰痛哭
撞擊畫面曝光！74歲翁北市倒車暴衝
獨／家寧爆Andy劈腿多女！對峙音檔內容曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

粉絲敲碗成功！輕鬆小品再次攜手知名插畫家霸軒推出全新限量包裝　網嗨翻：「我還不買爆」

頂呱呱端午限定餐狂殺79折起　炸雞桶、呱呱包優惠一次看

超商牛奶日優惠！7-11首創公益鮮乳助童　全家多款新品開賣

7-11推罪惡系「花生辣雞堡」　全家甩油健康餐熱賣1.5倍

你喝的是中國製啤酒嗎？知名品牌全上榜「中國補貼數十億」大量銷台

漢堡王國王日「雙堡199元」開跑　華堡、海老牛肉堡任選

超商端午推「蒸的粽子包」！連假優惠一次看　22杯咖啡666元

快訊／OKmart開出千萬發票！愚人節當天消費　幸運門市曝光

快訊／全家開出6組發票大獎！只花25元就中千萬　幸運門市曝光

快訊／7-11開出3組千萬發票！共13組大獎幸運名單一次看

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

粉絲敲碗成功！輕鬆小品再次攜手知名插畫家霸軒推出全新限量包裝　網嗨翻：「我還不買爆」

頂呱呱端午限定餐狂殺79折起　炸雞桶、呱呱包優惠一次看

超商牛奶日優惠！7-11首創公益鮮乳助童　全家多款新品開賣

7-11推罪惡系「花生辣雞堡」　全家甩油健康餐熱賣1.5倍

你喝的是中國製啤酒嗎？知名品牌全上榜「中國補貼數十億」大量銷台

漢堡王國王日「雙堡199元」開跑　華堡、海老牛肉堡任選

超商端午推「蒸的粽子包」！連假優惠一次看　22杯咖啡666元

快訊／OKmart開出千萬發票！愚人節當天消費　幸運門市曝光

快訊／全家開出6組發票大獎！只花25元就中千萬　幸運門市曝光

快訊／7-11開出3組千萬發票！共13組大獎幸運名單一次看

嘉義吳鳳廟遭竊！神桌、香爐、燭臺都搬光　網猜「識貨的人」

隱藏雙連埤山谷的秘境釣魚餐廳！超鮮活魚料理還有鱘龍魚能現釣

25歲脫北女「幻想真愛」卻被賣中國男！　嚇得只穿內衣半裸逃亡

紅包塞嘴！8旬婦「照顧50年崩潰」悶死病兒　獲家人諒解法院輕判

藍心湄扯壞關韶文袋子...事後1舉動太狂　「他嚇到跪下」險哭出來

吃到飽「1美食」超多人夾！　一票點頭：平常很少吃到

甲山林推「帝寶」再提讓利價　祝文宇：按行情每坪砍20萬

長年照顧中風母！台南男尖刀捅胸刺死她　國民法官判20年

藥頭駕車衝撞逃逸！警連開4槍逮男女通緝犯　搜出2公斤毒品

宜蘭太平山6月大客車、國光客運復駛　開園時間、交管一次看

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

消費熱門新聞

7-11連3天咖啡「買7送7」省錢先筆記

快訊／7-11開出3組千萬發票大獎！幸運門市曝光

中國製啤酒「中國補貼數十億」大量銷台

快訊／全家開出6組發票大獎！幸運門市曝光

全家推「蒸的粽子包」　連假優惠一次看

超商周一咖啡優惠！7-11、全家55折起

本村炸雞韓式炸雞堡買1送1只有1天

麥當勞家家酒組玩具2.0只送不賣

快訊／萊爾富開出1千萬、2百萬發票！幸運門市曝光

漢堡王國王日雙堡下殺199元

快訊／全聯開出千萬發票！只花8元就中獎

7-11推罪惡系「花生辣雞堡」

快訊／OKmart開出千萬發票！愚人節當天消費　幸運門市曝光

兩大超商「世界牛奶日」優惠！

更多熱門

相關新聞

星巴克史努比聯名回歸528開賣

星巴克史努比聯名回歸528開賣

聯名風潮持續延燒，星巴克與經典漫畫PEANUTS聯名5／28再度回歸，推出馬克杯、不鏽鋼杯等生活用品，上一波沒搶到的粉絲請準備。樂扣樂扣也攜手三麗鷗四大人氣角色，推出升級版吸管杯，超萌趣的設計讓你夏天隨時甜美相伴，還有第三杯6折優惠快把握！

星巴克今起17款大杯以上買一送一

星巴克今起17款大杯以上買一送一

速食店報稅季優惠懶人包

速食店報稅季優惠懶人包

單程最低799起！旅展航空優惠一次看　大阪來回9千有找

單程最低799起！旅展航空優惠一次看　大阪來回9千有找

星光音樂會獲金獎　今年聯名《小王子》推2場

星光音樂會獲金獎　今年聯名《小王子》推2場

關鍵字：

輕鬆小品霸軒包裝插畫微疼洋蔥聯名優惠

讀者迴響

熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

快訊／韓69歲國民演員崔廷宇離世

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

新娘控婚禮被綠營硬闖！新郎親友團狂打臉

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」

啦啦隊女神「當富商小三」懷孕　囂張4舉動曝光

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面