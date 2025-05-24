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速食店報稅季優惠懶人包　必勝客、漢堡王全買1送1

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲速食店報稅季優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

5月報稅季再加上鄰近月底荷包大縮水，《ETtoday新聞雲》整理全台速食店最新限時優惠，不僅有必勝客比薩買1送1、三商炸雞買5送2等，摩斯、漢堡王也推出一系列組合超殺優惠券，小確幸趕緊收。

★必勝客
必勝客本月祭出「6大超值優惠」迎戰報稅季，包括「3個大比薩888元」套餐再送可樂，以及平日限定「人氣口味限時9折」、周末快閃「比薩買1送1」等，最新好康一次看。

●520私廚寵愛套餐
販售期間：即日起至5月26日
販售地點：全台門市、官網和PK APP
優惠內容：任選期間限定口味+私廚人氣口味大比薩（明太子生蠔干貝／松露干貝鮮蝦起司／法式海陸盛宴／泰式檸檬椒麻豬／經典費城起司牛肉／和風章魚燒／海鮮／金沙黃金脆雞／鐵板雙牛／韓式泡菜燒肉）+冰藏起司塔2顆特價520元

●魷你真好鮑魚干貝比薩
販售期間：即日起至售完為止
販售地點：全台門市、PK APP
優惠內容：「魷你真好鮑魚干貝比薩」單點1049元，限量5千個

●就愛最大盒
販售期間：即日起至5月26日
販售地點：全台門市、官網和PK APP
優惠內容：外帶比薩買大送大／外送買大送小，搭配8吋原味巴斯克熔岩起司蛋糕再送指定拼盤1份，特價1488元起

●3個大比薩888再送可樂
販售期間：即日起至5月26日
販售地點：全台門市、官網和PK APP
套餐內容：外帶大比薩3個特價888元，再送1.25L可樂1瓶（送完為止）

●平日人氣口味限時9折
販售期間：5月26日至5月29日
販售地點：全台門市、官網和PK APP
優惠內容：平日外帶買大送大（外送買大送小），3款人氣口味限時九折。
套餐內容：和風章魚燒／海鮮特價693元、韓式泡菜豬肉特價675元

●周末外帶買大送大／外送買大送小
販售期間：5月24日至5月25日、5月30日至6月1日
販售地點：全台門市、官網和PK APP
優惠內容：周末指定比薩外帶買大送大或外送買大送小

▲▼摩斯最新超值省網路優惠券。（圖／業者提供）

▲超值省優惠券一次看。※點圖放大

★摩斯漢堡
摩斯漢堡即日起至5月31日祭出「MOS超值省優惠券」，有5大系列共16種優惠組合，包括「銅板優惠價」可享超級大麥薑燒珍珠堡、摩斯鱈魚堡、和風蔬活牛肉堡最低59元起；「第2件半價」優惠品項則有巧克力米派2個75元、摩斯經典奶茶2杯90元、指定飲品任選2杯112元。

加碼推「+10元多1件」優惠，品項包括黃金地瓜薯條、摩斯蒟蒻冰紅茶、摩斯咖啡各2杯最低70元起；另外還有2款超值獨享餐159元、4款美味分享餐259元起，只要在全門市出示優惠券即享優惠。

▲▼肯德基最新優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基最新限定優惠狂殺53折起。

★肯德基
肯德基即日起至6月2日祭出「5大限定優惠53折起」，包括「咔啦脆雞6塊+原味蛋撻6個+可樂1瓶特價399元」、「咔啦雞腿堡2顆特價143元」、「咔啦脆雞2塊+小杯茉莉綠茶1杯特價99元」、「香草紙包雞1份+原味蛋撻1個+小杯茉莉綠茶1杯特價132元」及「上校雞塊4個+原味蛋撻6個特價205元」，開放於門市或線上訂餐時輸入代碼即可享優惠。

★拿坡里
拿坡里即日起至6月4日祭出「2大限定優惠」，凡於門市外帶或內用皆可享「大披薩特價199元」，且開放全口味任選；「5塊炸雞特價199元」，較原價打出61折折扣；至5月24日前加碼推出身分證優惠活動，只要身分證連號「199」且購買大披薩或5塊炸雞，除享有特價199元外，還可用1元加購1.25公升可樂。

★三商炸雞
三商炸雞即日起至6月11日祭出「炸雞買5送2」優惠，期間凡購買「5塊義式炸雞」就送「2隻黃金戰斧雞腿」，特價只要299元；三商i美食卡還有會員專屬優惠，至6月8日前使用3點即可於APP兌換領取三商炸雞券，可享買5塊義式炸雞送2隻黃金戰斧雞腿，特價290元，使用期限至6月11日。

▲▼漢堡王最新迎夏優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新迎夏優惠券一次看。※點圖放大

★漢堡王
漢堡王即日起至6月30日祭出「迎夏優惠券」，一共有6大系列共68種優惠組合，其中4塊雞塊、小份洋蔥圈、小份薯條、3入黃金QQ球及中杯飲料等品項皆可享買1送1。

超殺銅板優惠「1+1自由配$69」則推雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡、蘋果派、6塊雞塊、雞薯條8入、勁濃起士薯開放任選1品項，搭配小杯飲料、黃金QQ球、小杯玉米濃湯、小薯擇1，一共28種組合。

還有10款2堡超值組99元起、5款銅板點心組最低79元起、12款單人滿足餐99元起以及8款雙人激省餐199元起，整張券累積可省3155元。提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店等門市不適用以上優惠。

★21風味館（21PLUS）
21風味館即日起至8月31日祭出周末限定（每周五六日）「3人派對餐下殺64折」，內含整隻香草烤雞＋炸雞+薯條+飲料，原價940元，特價599元。

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