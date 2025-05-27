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阿爾卑斯山冰川「90億噸土石崩塌」！　當局急撤300人

瑞士阿爾卑斯山冰川「90億噸土石崩塌」　當局急撤離300人

 

圖文／CTWANT

瑞士伯恩阿爾卑斯山脈（Berner Alpen）勒琴塔爾山谷（Lötschental）的樺木冰川（Birch glacier）近日約有90億噸土石正將冰層壓向山谷，其中大部分岩塊很可能隨著冰層一起滑向下方城鎮布拉滕（Blatten），當局因此緊急撤離300名城鎮居民。

據瑞士通訊社（SDA）報導，位於勒琴塔爾山谷上方的樺木冰川正緩慢移動，每天向因特拉肯（Interlaken）南部的山谷推進約3公尺。每移動1公尺，部分冰層崩裂並墜向下方城鎮布拉滕的風險就會隨之增加。

目前僅有「小型」冰體崩落，並挾帶大量泥流與3.5立方公尺的岩塊。光是這些崩落物質就相當於1400座奧運規格游泳池的體積，但迄今布拉滕與對外唯一道路仍未受波及。截至目前，地質學家尚未觀測到令人擔憂的冰層加速移動現象。

不過當地300名居民已於上周撤離，目前尚無法確定他們能否及何時能夠返家。當局呼籲居民保持耐心，尤其專家確認將有更多冰體、岩塊與土石崩落，但具體時間與形式仍難以預測。

最新觀測顯示冰川出現更大裂縫，現有冰層位置必然無法維持。專家期望未來能發生多次小型滑坡，而非可能造成災難性後果的單次大規模崩塌。

該冰川因表面積持續縮減而沿山谷下滑。分析數據顯示，自去年7月以來，冰川體積已大幅流失，部分區域厚度甚至減少達101公尺。

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