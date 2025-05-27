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WhatsApp暗示即將推出iPad版　使用者期盼多年終見曙光

▲▼WhatsApp。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼WhatsApp。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳立言／綜合報導

Meta旗下的即時通訊平台WhatsApp，近日在社群平台 X（前推特）上罕見回應網友留言，疑似暗示即將推出備受期待的iPad版本應用程式。

一位用戶在X平台上發文表示「WhatsApp應該推出iPad版」，而WhatsApp官方帳號則以一組「眼睛表情符號」回應，引發外界聯想。儘管官方尚未正式確認，但這個互動已讓科技圈譁然，普遍解讀為Meta正在為WhatsApp的iPad應用鋪路。

事實上，WhatsApp iPad版自近兩年前便已進入TestFlight測試階段，長期以來僅對少數測試者開放，正式版遲遲未見上架。此次的社群互動，讓外界認為WhatsApp for iPad極可能即將登場。此外，有傳言指出Instagram的iPad應用也正在開發中。若消息屬實，代表Meta終於正視iPad裝置用戶的需求，開始針對其熱門應用程式全面支援iPad平台。

目前，Meta已推出Facebook的iPad版本應用，然而另一款社群平台Threads至今尚未擴展至其他裝置。未來是否會見到更多Meta旗下應用全面支援iPad平台，仍有待官方進一步說明。不過對於長年等待的用戶而言，這次互動已足以令人振奮。
 

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