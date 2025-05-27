　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

店員苦勸是詐騙　新竹男執意要寄件！下場被判關5年

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓男子去年1月間將自己名下的3個金融帳戶，以店到店的寄件方式，將金融卡及密碼交付給詐騙集團，經店員提醒可能是詐騙，他仍執意要寄，結果導致後續有2名受害者被騙40萬元。新竹地院法官認為，黃男明知是詐騙仍執意要將金融卡寄給詐團，甚至多次配合詐團提領款項，他的行為無需輕縱，最終依法判處他有期徒刑5年。

手銬，人犯，受刑人（圖／視覺中國CFP）

▲黃男將自己名下的3個金融帳戶，交給詐團當作人頭帳戶使用。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，黃男與2名詐騙集團成員商議，只要提供3個金融帳戶，就可以換取美金5萬元的報酬；他在去年1月間前往新竹市某超商，想以店到店的寄件方式，將金融卡及密碼寄給詐團，當時店員發現異狀並告知可能是詐騙，他還是執意要寄。

接著，詐團取得黃男的帳戶資料後，利用投資股票獲利等話術，誘使2名受害者匯款，共計騙得40萬元。詐團還曾多次指示黃男前往郵局或銀行協助提領款項，再把錢交給其他詐團成員。

新竹地院法官認為，黃男正值壯年，卻不思依循正途獲取錢財，甚至不顧超商店員明確制止，仍執意要將金融卡寄給詐團當作人頭帳戶，事後還多次依照指示協助詐團提領贓款，可見他的法治觀念淡薄，欠缺尊重他人財產法益的守法觀念。

法官表示，黃男在偵查中2度明確否認犯行，直到法院審理程序時才坦承，他至今也仍未與2名受害者達成和解，考量到上述案發過程及種種因素，他的行為無需輕縱，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，共2罪，各判處有期徒刑3年8個月，應執行有期徒刑為5年，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
413 2 1909 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸公布台灣駭客入侵「背後是民進黨當局」　批「技術水準較低」
Google搜尋市占跌破90%！馬斯克：將被AI取代
監院秘書長李俊俋遭爆用公務車送寵物　黃國昌：有羞恥心就應知所
24歲「台大毒梟」海撈30億　1情況可能躲過無期徒刑
台大學霸淪國際毒梟！　「黑吃黑翻船」內幕起底
快訊／砂石車對撞！1運將拋飛遭輾斃　肇事駕駛竟酒駕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

幫女友撿東西出事！男跨阿根納造船廠旁欄杆　踩空墜落10m畫面曝

孕婦凌晨將臨盆急送醫　彰化警暖心鳴笛開道...3分鐘到醫院　

88會館案外案！南港分局偵查佐洩個資給郭哲敏　檢聲押禁見

45萬股未上市股票還有山坡地　彰化分署法拍會6/3登場

屋頂私設風力發電…電線走火引爆蓄電池釀火警！3人一度受困待援

店員苦勸是詐騙　新竹男執意要寄件！下場被判關5年

24歲「台大毒梟」海撈30億　1情況可能躲過無期徒刑

快訊／屏東里港2砂石車對撞！1運將拋飛遭輾斃　肇事駕駛竟酒駕

快訊／涉京華城弊案！　中石化前董座林克銘500萬交保

快訊／國道1號台中王田段大貨車追撞！　釀3車連環事故　

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

【虛驚一場】調皮阿金偷咬籠子貼紙！媽媽緊張找半天竟藏在..

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

幫女友撿東西出事！男跨阿根納造船廠旁欄杆　踩空墜落10m畫面曝

孕婦凌晨將臨盆急送醫　彰化警暖心鳴笛開道...3分鐘到醫院　

88會館案外案！南港分局偵查佐洩個資給郭哲敏　檢聲押禁見

45萬股未上市股票還有山坡地　彰化分署法拍會6/3登場

屋頂私設風力發電…電線走火引爆蓄電池釀火警！3人一度受困待援

店員苦勸是詐騙　新竹男執意要寄件！下場被判關5年

24歲「台大毒梟」海撈30億　1情況可能躲過無期徒刑

快訊／屏東里港2砂石車對撞！1運將拋飛遭輾斃　肇事駕駛竟酒駕

快訊／涉京華城弊案！　中石化前董座林克銘500萬交保

快訊／國道1號台中王田段大貨車追撞！　釀3車連環事故　

幫女友撿東西出事！男跨阿根納造船廠旁欄杆　踩空墜落10m畫面曝

ChatGPT行動版App使用時間創新高　每日平均接近20分鐘

孕婦凌晨將臨盆急送醫　彰化警暖心鳴笛開道...3分鐘到醫院　

88會館案外案！南港分局偵查佐洩個資給郭哲敏　檢聲押禁見

陸公佈台灣駭客入侵「背後是民進黨當局」　批「技術水準較低」

徐旭東感冒未出席裕民股東會　獨子徐國安主持處女秀

陳柏毓海盜升3A首戰奪勝投　先發5局4K無失分最速150公里

遠見滿意度調查出爐！黃偉哲奪六都最大進步獎　台南逆勢升溫

網傳「霸凌女王」要空降　銓敘部：惡意造謠、從來不是事實

家寧爆Andy「出軌多女」　陳沂酸：毫無關係

【虛驚一場】調皮阿金偷咬籠子貼紙！媽媽緊張找半天竟藏在..

社會熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

小姐遭性侵！經理要她吞了　惡客竟再點她檯

看到行人竟加速！2女「斑馬線上狂奔」逃命

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

出門買菜被拆家有補償金？台中婦：弟媳簽的

三峽翁被控裝昏　亞東醫院回應

國小生被陸配直播　10天3起報案

結婚7年育有一雙兒女…老公臥床3年！她訴請離婚

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

廟會盃大亂鬥！陣頭對決夫妻「神尊慘趴地」

更多熱門

相關新聞

台東檢警政攜手抗「地面師」　講座揭密詐騙伎倆

台東檢警政攜手抗「地面師」　講座揭密詐騙伎倆

為強化對抗日益複雜的不動產詐騙手法，台東縣政府26日聯合台灣台東地方檢察署、台東縣警察局及地政相關公會，共同舉辦「詐欺與偽文罪專題講座」，針對近期猖獗的「地面師」詐騙模式，深入剖析詐騙手法與防範對策，展現跨機關聯手打詐、守護民眾財產安全的決心。

銀行領裝潢款！行員「惹火阿伯」全場反力挺

銀行領裝潢款！行員「惹火阿伯」全場反力挺

台中男瞎扯「老闆是賴清德」　違法代操詐830萬

台中男瞎扯「老闆是賴清德」　違法代操詐830萬

民進黨北市黨部主委LINE帳號被盜　現身警局報案

民進黨北市黨部主委LINE帳號被盜　現身警局報案

報稅月新騙術曝！誆拿金融卡幫企業避稅獎金8萬

報稅月新騙術曝！誆拿金融卡幫企業避稅獎金8萬

關鍵字：

新竹地院詐騙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

家寧控Andy劈腿　網3句話總結揭4改變

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

「全台一片橘紅」　連假前雨最大

今年「最強梅雨鋒面」明襲　全台下最大時間曝

世壯運半馬奪金被抹黑　日選手摔倒原因曝光

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

東北人開店「請別講台語謝謝」遭出征道歉

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面