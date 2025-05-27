店員苦勸是詐騙　新竹男執意要寄件！下場被判關5年

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓男子去年1月間將自己名下的3個金融帳戶，以店到店的寄件方式，將金融卡及密碼交付給詐騙集團，經店員提醒可能是詐騙，他仍執意要寄，結果導致後續有2名受害者被騙40萬元。新竹地院法官認為，黃男明知是詐騙仍執意要將金融卡寄給詐團，甚至多次配合詐團提領款項，他的行為無需輕縱，最終依法判處他有期徒刑5年。

▲黃男將自己名下的3個金融帳戶，交給詐團當作人頭帳戶使用。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，黃男與2名詐騙集團成員商議，只要提供3個金融帳戶，就可以換取美金5萬元的報酬；他在去年1月間前往新竹市某超商，想以店到店的寄件方式，將金融卡及密碼寄給詐團，當時店員發現異狀並告知可能是詐騙，他還是執意要寄。

接著，詐團取得黃男的帳戶資料後，利用投資股票獲利等話術，誘使2名受害者匯款，共計騙得40萬元。詐團還曾多次指示黃男前往郵局或銀行協助提領款項，再把錢交給其他詐團成員。

新竹地院法官認為，黃男正值壯年，卻不思依循正途獲取錢財，甚至不顧超商店員明確制止，仍執意要將金融卡寄給詐團當作人頭帳戶，事後還多次依照指示協助詐團提領贓款，可見他的法治觀念淡薄，欠缺尊重他人財產法益的守法觀念。

法官表示，黃男在偵查中2度明確否認犯行，直到法院審理程序時才坦承，他至今也仍未與2名受害者達成和解，考量到上述案發過程及種種因素，他的行為無需輕縱，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，共2罪，各判處有期徒刑3年8個月，應執行有期徒刑為5年，全案仍可上訴。