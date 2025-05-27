汽車衝撞利物浦奪冠遊行！至少27送醫、2人重傷　警方排除恐攻

記者張方瑀／綜合報導

英超冠軍隊利物浦（Liverpool）26日遊街慶祝奪下英超（Premier League）冠軍時，有一輛汽車突然衝進人群，造成27人送醫，其中2人傷勢嚴重。警方表示，目前不認為這起事件與恐怖主義有關。

根據《路透社》報導，警方指出，他們已逮捕一名來自利物浦地區的53歲英籍白人男子，初步判定他是駕駛肇事車輛、衝撞正在慶祝的球迷。

▲汽車衝撞英超利物浦奪冠遊行。（圖／路透）



急救單位表示，現場有20人接受現場治療，另有27人被送往醫院，其中包含4名兒童，而其中一名兒童與一名成人傷勢嚴重。此外，有4人當場被壓在車底，需由消防隊救出。

▲現場有20人接受現場治療，另有27人被送往醫院，其中包含4名兒童。（圖／路透）



當天正值英國春季銀行假期（Spring Bank Holiday），大批球迷放假湧上街頭，觀賞利物浦隊及教練團乘坐開頂巴士、高舉英超冠軍獎盃繞行市中心慶功，估計現場湧入數十萬人潮。

從社群媒體上流傳的影片可見，車輛高速撞入人群，將不少人撞飛到空中。車子停下後，大批憤怒的球迷衝上前試圖攻擊駕駛並砸毀車窗，所幸警方及時介入，避免更嚴重衝突發生。

▲利物浦多年來首次大規模舉行冠軍遊行。（圖／路透）



利物浦警局代理副局長西姆斯（Jenny Sims）表示，「我們認為這是一起單一事件，目前沒有在追查其他相關嫌犯。這起事件不被視為恐攻。」

值得注意的是，警方這次異常快速地公開了嫌犯的身份資訊。倫敦大都會警察局（Metropolitan Police）前總監巴布（Dal Babu）指出，這麼做是為了壓制社群媒體上將此事件與伊斯蘭主義恐攻連結的揣測。

利物浦上一次奪冠是在新冠疫情封城期間，當時無法舉辦公開慶祝活動，此次則是多年來首次大規模舉行冠軍遊行。

利物浦足球俱樂部（Liverpool FC）也透過X發文表示，已與警方保持聯繫，「我們的心與所有受這起重大事故影響的人同在，我們將持續關注後續發展。」