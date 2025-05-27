利物浦英超奪冠遊行慘劇！　汽車衝人群撞飛27人影片曝

Alternate angle of the car driving through crowds with zero hesitation at the Liverpool Premier League parade.



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https://t.co/XPCKIsWqHQ — Liam A Diss (@BritFirst) May 26, 2025

記者張靖榕／綜合報導

英格蘭利物浦市於26日舉行英超聯賽冠軍慶祝遊行，吸引數十萬球迷湧入市中心；然而，當地時間傍晚約6時卻發生嚴重衝撞車禍，一輛灰色休旅車突然衝入人群，造成47人受傷，其中27人被送往醫院治療，包括4名兒童；另有20人在現場接受治療，其中一名兒童和一名成人傷勢嚴重。

▲利物浦休旅車衝撞遊行人群。（圖／翻攝X，下同）



目擊者表示，肇事車輛最初緩慢行駛，隨後突然加速衝向人群，引發現場混亂；有目擊者指出，車輛在撞擊後短暫停下，但隨即再次加速，導致更多人受傷。群眾試圖攔截車輛並拍打車窗，警方迅速介入，將司機逮捕，警方確認，司機為53歲白人英國男子，來自利物浦地區，並表示此事件為單一事件，與恐怖主義無關。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）對事件表示震驚，感謝警方及應急部門的迅速反應，並表示將持續關注事態發展；利物浦市議會領袖利羅賓遜（Liam Robinson）表示，這起悲劇為本應歡樂的日子蒙上陰影。利物浦足球俱樂部發表聲明，對受影響者表示慰問，並將全力支持應急服務部門和地方當局處理事件。英超聯賽亦表示震驚，向所有傷者及受影響者致以最深切慰問，並已與利物浦球會取得聯繫，提供全力支援。