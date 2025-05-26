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社會 社會焦點 保障人權

網購「30公分好棒棒」被起訴　壯陽藥沒驗出鹿鞭成份獲判無罪

▲桃園市林姓工程師邀男網友於2022年跨年夜上酒吧喝酒狂歡，趁網友酒醉帶回家共浴，並趁其意識不清時兩度以下體摩蹭其臀部強制猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲彰化陳姓男子涉嫌網購鹿鞭壯陽禁藥，遭檢方依「未經核准擅自輸入禁藥罪」起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

財政部關務署台北關2023年8月，查獲一批自大陸走私入境的「三十公分好棒棒」壯陽藥錠，其中5盒（共60顆）為陳姓收件人。檢方依《藥事法》「未經核准擅自輸入禁藥罪」起訴，最重可處10年有期徒刑。經衛福部鑑定結果，「鹿鞭」未收載於中藥典第四版，且藥品已製成錠劑難以鑑定成分，在無法實際檢出鹿鞭成分的情況下，法官判處陳男無罪。

檢方提出三大關鍵證據，收件電話為陳男申辦門號、取件超商鄰近其工作地點，以及同批14名收件人多數坦承網購，其中有多名收件人於偵查中稱是在臉書廣告上看到寫壯陽藥、有人參成分就下單購買，不知道是從國外進口。


有的人則是出於好奇在臉書的不知名賣家看過該商品；或稱是透過臉書購買、收件地址為超商；也有的買家自稱是在網路上看到廣告點進去購買，內容是壯陽藥，想要買來試試看，不知道這個東西是進口要報關。

然而陳男堅決否認購買，也沒有委任書證明訂購、懷疑曾向旅行社購票可能導致個資外洩，且若真要取貨理應選擇更近的統一超商。

經審理後，法官做出兩項重要認定，首先，陳男僅提供收件資料給賣家，物流報關均由中國賣家委託處理，符合國內網購常態，難以認定是故意走私；其次，該貨品成分屬於中藥材，的有「人參、枸杞、桑葚、黃精及鹿鞭(梅花鹿鹿鞭)」，「鹿鞭」非屬衛生福利部食品藥物管理署「食品原料整合查詢平台」所列可供食品使用原料之品項，應以藥品管理。

經衛福部函覆指出，雖然外包裝標示含「人工養梅花鹿鞭」，但因「鹿鞭」未收載於中藥典第四版，且藥品已製成錠劑，無法實際檢出鹿鞭成分，除非有扣到原料藥材可能可以檢驗，或是有製程資料等可以比對，否則尚難檢驗是否含有「鹿鞭」等，不能證明陳男有擅自輸入禁藥，判處無罪。

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