33歲孫楊比20歲潘展樂「快1秒」　兩人今晚決賽對決！

▲孫楊。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸游泳選手孫楊因興奮劑事件被禁賽多年，去年好不容易復出，17日上午，他參加了大陸全國游泳冠軍賽，在400公尺自由式的預賽中成功入圍，現年33歲的他，成績還比20歲的上屆巴黎奧運100公尺自由式金牌潘展樂快了1秒，引起巨大關注。

根據陸媒報導，潘展樂在預賽第10組出場，他在第一個50公尺轉身後就確立優勢，最終以3分50秒31的成績輕鬆拿下小組第一。

▼潘展樂在巴黎奧運奪金。（圖／路透社）



孫楊在預賽第11組出場，同組還有費立緯、季新傑兩名實力堅強的選手，比賽中，第三泳道出發的孫楊一直緊隨第四泳道的費立緯。最後50公尺，兩人幾乎齊頭並進。最終，費立緯以3分48秒89率先到達終點，孫楊3分49秒02排名第二。兩人同時排名預賽所有選手前兩位。

談到今天的比賽，孫楊表示，有激動也有忐忑，他渴望這樣的比賽，也享受這樣的比賽，但最終還是為了今年的全運會，希望在比賽中有好表現。

孫楊與潘展樂確定同時晉級，將於17日晚間進行決賽。值得注意的是，潘展樂10歲接受媒體採訪時，曾霸氣表示，「比孫楊快就可以。」也令兩人的對決備受期待。

▼10歲的潘展樂賽後受訪，說要游得比孫楊快。（圖／翻攝新藍網）

