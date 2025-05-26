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人民幣兌美元升破7.17！　創下逾半年新高

▲▼人民幣及美中貿易。（圖／路透）

▲人民幣及美元。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

隨著美元指數走弱，非美貨幣集體走強，人民幣兌美元匯率今（26）日於在岸和離岸市場雙雙升破7.17關口，創下逾半年新高。

《澎湃新聞》報導，人民幣兌美元即期匯率今日開盤報7.1700，隨後升破這一關口，截至發稿最高升至7.1676，較前一交易日7.1895的收盤價上漲超過200點，並創下2024年11月中旬以來的新高。

反映國際投資者預期的離岸人民幣兌美元匯率，今日先後升破7.18、7.17關口，截至發稿最高升至7.1615，同樣創下2024年11月中旬以來的新高。

5月26日，人民幣兌美元中間價調升86個基點，報7.1833，創下4月2日以來的新高，同時調升幅度為1月21日以來最大。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數5月26日跌破99關口，截至發稿最低跌至98.6821，日內跌幅超過0.4％，歐元、英鎊、澳元、紐西蘭元兌美元匯率紛紛走強。

大陸國家外匯局近期表示，大陸外匯市場平穩運行的基礎將繼續鞏固。4月末中共中央政治局會議部署擴大內需、有效應對外部衝擊有關工作，要求加快專項債發行、提高中低收入群體收入、大力發展服務消費等，有效提振市場信心。

外匯局稱，近期金融管理部門實施降準降息等一攬子政策，進一步加大對實體經濟的支持。隨著有關政策落地見效，大陸經濟運行向好勢頭有望繼續鞏固，更好發揮穩定外匯市場的基本盤作用。

此外，外匯局指出，近期中美經貿高層會談取得實質性進展，雙方發布聯合聲明，大幅降低雙邊關稅水準，有助於維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

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