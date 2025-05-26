反制灰色滲透　林楚茵：國防部應設「涉軍影像通報平台」

▲民進黨立委林楚茵。（圖／林楚茵辦公室提供）



政治中心／台北報導

中國大陸社群媒體小紅書近日流傳一段影片，內容是台灣空軍基地內的畫面；國防部長顧立雄表示，經分析研判是3D合成後製。不過，民進黨立委林楚茵26日，呼籲國防部應正視影像所引發的心理與國安風險，並建議應跨部會建置通報平台，讓民眾可即時提供線索檢舉。

林楚茵26日在立法院外交國防委員會質詢時提及，過去曾關注國軍借貸詐騙問題，要求國防部協調數發部下架相關廣告，相關廣告數量減少非常多。但她表示，抖音、小紅書等中國社群平台持續出現台灣軍機影像，甚至有特定帳號專門上傳松山、清泉崗等軍民合用機場周邊畫面，無法排除遭滲透之虞。

林楚茵認為，若影像為假，會造成民眾焦慮，若為真，要如何避免在杜絕網路流竄相關訊息。雖然會有很多熱心民眾將這些影片傳給立法委員，但這應該由行政機關建立官方通報窗口處理。她建議，國防部應設立「涉軍影像通報平台」，並與數發部及NCC共同處理下架與查證。

對此，顧立雄答詢表示，相關情形認知作戰成分高，國防部應該對於這樣認知作戰反制。國防部通次室次長鄧恩憐中將說，目前已每日24小時監控，並與行政院資安團隊建立聯繫。

林楚茵則要求國防部，灰色作戰滲透方式不斷演化，政府應建立橫向聯防機制，以及民間通報平台，讓民間高手成為保防戰力的一環；顧立雄則當場允諾，將會研議來處理。