　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反制灰色滲透　林楚茵：國防部應設「涉軍影像通報平台」

▲▼民進黨發言人、立委林楚茵。（圖／林楚茵國會辦公室提供）

▲民進黨立委林楚茵。（圖／林楚茵辦公室提供）

政治中心／台北報導

中國大陸社群媒體小紅書近日流傳一段影片，內容是台灣空軍基地內的畫面；國防部長顧立雄表示，經分析研判是3D合成後製。不過，民進黨立委林楚茵26日，呼籲國防部應正視影像所引發的心理與國安風險，並建議應跨部會建置通報平台，讓民眾可即時提供線索檢舉。

林楚茵26日在立法院外交國防委員會質詢時提及，過去曾關注國軍借貸詐騙問題，要求國防部協調數發部下架相關廣告，相關廣告數量減少非常多。但她表示，抖音、小紅書等中國社群平台持續出現台灣軍機影像，甚至有特定帳號專門上傳松山、清泉崗等軍民合用機場周邊畫面，無法排除遭滲透之虞。

林楚茵認為，若影像為假，會造成民眾焦慮，若為真，要如何避免在杜絕網路流竄相關訊息。雖然會有很多熱心民眾將這些影片傳給立法委員，但這應該由行政機關建立官方通報窗口處理。她建議，國防部應設立「涉軍影像通報平台」，並與數發部及NCC共同處理下架與查證。

對此，顧立雄答詢表示，相關情形認知作戰成分高，國防部應該對於這樣認知作戰反制。國防部通次室次長鄧恩憐中將說，目前已每日24小時監控，並與行政院資安團隊建立聯繫。

林楚茵則要求國防部，灰色作戰滲透方式不斷演化，政府應建立橫向聯防機制，以及民間通報平台，讓民間高手成為保防戰力的一環；顧立雄則當場允諾，將會研議來處理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
413 2 1909 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／104歲「羽球老頑童」贏了！世壯運激戰奪勝
結婚7年育有一雙兒女…老公臥床3年　她訴請離婚
黃子佼已與21女和解！　傳出離婚後今未現身
台北創14年來「5月新低溫」　一票人被冷到：珍惜這兩天的冷涼
台南女遭3人輪流性侵　他「逃25年」不抓了
新冠捲土重來！一家4口遊日返台都確診…醫：3症狀速就醫
窮人為何窮？　《富爸爸》作者點出「2大理財失誤」
第一次到日本！「1機台」驚呆他：為何不引進台灣　網吵翻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷免吳思瑤備補領銜人點頭了！　願接重任 「一起走最後一哩路」

反制灰色滲透　林楚茵：國防部應設「涉軍影像通報平台」

民進黨辦女性政治培力營　邀罷團、公民倡議、政治實務女講者

歐陽娜娜被爆撤銷國籍？　內政部：沒查到中國身分、不會取消

吳宗憲告發「吾賴政府」瀆職！　怒轟「違法剋扣地方救命補助款」

嗆罷團「生兒子沒屁X」　謝龍介：只是長輩提醒晚輩的強烈語言

朱立倫稱願交棒黨魁　蕭旭岑：想選總統的人沒表態、朱將繼續選

美麗島民調／賴清德滿意度46.3%　卓榮泰僅37.4%大跌6個百分點

朱立倫首表態交棒黨主席　律師：重用傅崐萁是「最大敗筆」

發反罷免文宣遭控「違反行政中立」　徐巧芯秀證據打臉：歡迎來告

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

【還沒玩夠不准走】傑克羅素撿完再丟球瘋狂續攤XD

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

【小動作大溫暖】看到老奶奶想過馬路，騎士立刻這樣做...

#柴犬 堅持不在家尿尿！奴才被迫雨天出門超狼狽

罷免吳思瑤備補領銜人點頭了！　願接重任 「一起走最後一哩路」

反制灰色滲透　林楚茵：國防部應設「涉軍影像通報平台」

民進黨辦女性政治培力營　邀罷團、公民倡議、政治實務女講者

歐陽娜娜被爆撤銷國籍？　內政部：沒查到中國身分、不會取消

吳宗憲告發「吾賴政府」瀆職！　怒轟「違法剋扣地方救命補助款」

嗆罷團「生兒子沒屁X」　謝龍介：只是長輩提醒晚輩的強烈語言

朱立倫稱願交棒黨魁　蕭旭岑：想選總統的人沒表態、朱將繼續選

美麗島民調／賴清德滿意度46.3%　卓榮泰僅37.4%大跌6個百分點

朱立倫首表態交棒黨主席　律師：重用傅崐萁是「最大敗筆」

發反罷免文宣遭控「違反行政中立」　徐巧芯秀證據打臉：歡迎來告

快訊／104歲「羽球老頑童」林友茂合體李洋　世壯運激戰奪勝

台幣狂升燙傷！台積電跌8元至976　台股跌115點收21536

罷免吳思瑤備補領銜人點頭了！　願接重任 「一起走最後一哩路」

樂天女孩日系風格也可愛！　嗨跳「露比醬～嗨！」球場暴動了

砸千萬吃這個？川普幣大戶晚宴翻車　賓客怒批：比廉航飛機餐還差

外觀怎辨南北粽？　內行教1秒辨識：只需看粽葉顏色

李連杰息影5年「紐約街頭閒晃」沒被認出！　回酒店嚇壞：世界變了

才出道1年秒入圍金曲3大獎！　陳泳希加碼嗨曝「2重磅喜訊」

「要不要打手槍」按摩女與男客性交易被抓　養生館老闆判無罪

西門子宣布收購Excellicon　為EDA設計導入先進解決方案

【小動作大溫暖】看到老奶奶想過馬路，騎士立刻這樣做...

政治熱門新聞

提油救火的龍介仙！　謝龍介嗆罷團「生兒子沒屁X」遭熱議

朱立倫首表態交棒黨主席　律師：重用傅崐萁是「最大敗筆」

選手闖紅燈被狂按喇叭還挨罵！世壯運爆亂象

點藍白發動公投戰3問題　黃揚明：核三延役案結果如何綠營都贏爛了

歐陽娜娜被爆撤銷國籍？　內政部：沒查到中國身分、不會取消

郭智輝訪美談判：已清楚美國要什麼

嗆罷團生兒子沒屁X　謝龍介：提醒晚輩的語言

美麗島民調／賴清德滿意度46.3%　卓榮泰僅37.4%大跌6個百分點

朱立倫豪語520罷賴　胡志強嘆：都沒準備

前處長輕生宿舍移轉卡關　外交部苦求遺孀陷兩難

他曾怒嗆林昶佐如今大改觀　稱讚派駐芬蘭「很可以」　

遭控「違反行政中立」　徐巧芯：歡迎提告

朱立倫稱願交棒黨魁　蕭旭岑：他可能繼續選

民眾黨團喊話綠：別污名化能源發展

更多熱門

相關新聞

小紅書受台灣年輕人喜歡 陸學者：治理台灣會比香港還容易

小紅書受台灣年輕人喜歡 陸學者：治理台灣會比香港還容易

上海復旦大學中國研究院院長張維為近日在武漢大學演講QA環節談及台灣問題，他認為，「解決台灣問題的時機越來越成熟，說不定哪天你一醒來已經解放了。」據了解，張維為在大陸學者圈內屬於「鷹派角色」，常以「辛辣言論」評析台海及國際關係，再加上他在轉型學者前曾擔任鄧小平等國家領導人翻譯，在大陸涉台學者圈具有一定輩份。

去三次也不膩？大票推爆台灣「1景點」

去三次也不膩？大票推爆台灣「1景點」

美比照本土防衛保台？　顧立雄：防中國併吞台美有共同核心利益

美比照本土防衛保台？　顧立雄：防中國併吞台美有共同核心利益

遼寧號罕見航跡曝！恐穿越台灣東部海域

遼寧號罕見航跡曝！恐穿越台灣東部海域

軍校超收女性？　顧立雄：招收名額都比預期多！女執勤不比男差

軍校超收女性？　顧立雄：招收名額都比預期多！女執勤不比男差

關鍵字：

台灣國防部社群媒體影像國安林楚茵顧立雄

讀者迴響

熱門新聞

24歲女拒檢狂逃自撞亡！　挨告員警：決定放棄尾隨時她就自撞

快訊／7-11開出3組千萬發票大獎！幸運門市曝光

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

快訊／8級強風來了　全台變天「雨最大」地區曝

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

本已宣布退役　AV女優積蓄被騙光

葬儀社老闆「偷摸禮生」　結果遭痛毆

24歲女自撞亡　警涉過失致死列被告

墾丁大街調酒遭爆坑遊客　消保官出手了

出國好奇吃「這糖果」！他回台竟永不得捐血

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

張致恒「娶女粉4年4孩」經濟崩盤發文求救

去三次也不膩？大票推爆台灣「1景點」

摩鐵性侵女　男：她嘴說不要但身體很誠實！下場慘了

更多

最夯影音

更多

【整棟房沒了】買個菜回來「家被剷平」！門口被倒土逼搬家

【熱到崩潰】#李珠珢 應援熱到受不了！邦妮貼心拍背秀秀

【又暴衝？】加油站疑插隊爆口角　68歲翁倒車撞委屈喊：你兇我...

【抖音歌也可以！】羅時豐神接唱夯曲《跳樓機》

24歲女騎士連闖紅燈！拒檢逃逸自撞不治 #高雄

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面