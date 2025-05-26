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去三次也不膩？大票推爆台灣「1景點」：只有這能打

▲▼九曲洞步道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲九曲洞步道。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣小小一個島，很多人會說玩個兩輪就沒地方去了。就有網友發問「一個人說一個台灣去三次也好玩的景點。」貼文一出，引爆網友熱烈討論，不少人點名花東、南部景點和幾個經典名勝，直呼「根本玩不膩。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「一人說一個台灣去三次也好玩的景點？」文中表示，「很多人說台灣太小觀光資源有限，問題是把護照攤開來看，一堆人光東京可能就去超過五次了吧？」於是他拋出問題「一人說一個台灣去三次也好玩的景點？」

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貼文引發熱論，「馬祖，四鄉五島」、「九份，神隱少女」、「奧萬大、清境都不錯辣」、「只有我推日月潭嗎？」「日月潭還可以」、「澎湖還行，但要看季節」、「認真說，墾丁」、「鼻頭角，那邊的鼻頭國小天氣好的時候很美。」

其中，點名率最高的數「太魯閣」，成為最大贏家，「台灣只有太魯閣能打，可惜了」、「太魯閣吧」、「太魯閣」、「太魯閣還是很漂亮」。

不過，前瞻觀光政策研究室根據交通部觀光署統計分析，列出今（114）年1月全台前20大觀光遊憩區，最強景點再度洗牌，台南正統鹿耳門聖母廟光1月份就有377萬7000旅次，拿下冠軍；台南市國華友愛商圈則有278萬1371人次造訪，拿下第二名；第三名則是新北大都會公園，今年1月也吸引260萬人次。

第四名則是西門町商圈，1月份也有244萬8624人次前往；第五名為去年冠軍的鹿港老街及周邊地區，雖退居第5，但也有225萬445人次前往旅遊，且比去年同期多。

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰表示，這兩年觀光遊憩據點旅客統計有新的趨勢，入榜的遊憩點都不是單一的景點，大多為商圈中心式景點，範圍涵蓋幾條街，旅次比較多。

他分析，今年1月旅次第一和第二名的景點都是台南市，除台南積極找出旅客多的新列入計算景點外，因今年1月恰逢春節，台南市的古都和傳統元素成為過年熱門旅遊地點，過往統計台南旅次大多為六都中第五或第六名，今年1月首度超車去年冠軍高雄，也成為今年1月全台旅客量最多的縣市。

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