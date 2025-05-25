桃園樂天環保永續趴　Xpark水族館、太平洋自行車等企業響應

▲太平洋自行車響應桃園樂天環保永續趴活動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓24日出席「2025桃園環境主題日－永續趴」活動表示，桃園推動永續發展不遺餘力，樂天球團是桃園最棒的永續夥伴，不管在廢棄物節能減量或節約能源的面向都達到不錯的成效。今年桃園樂天永續趴更邀請了Xpark水族館、太平洋自行車、和逸飯店等企業設攤宣導，強強聯手一同響應即將到來的六月永續節日。

蘇俊賓表示，桃園市政府與樂天球團合作密切，環保永續循環杯在兩年前開始跟樂天合作，去年將近有五萬次的使用；市府體育局、環保局也和樂天球團合作，針對球場進行改善，光是燈光、照明的調整，每年就省下20%的能源消耗。未來市府將持續攜手樂天球團深化永續合作，打造球場成為結合環境教育與永續宣導的最佳平台。

▲桃園樂天環保永續趴。（圖／市府提供）

蘇俊賓指出，除了資源循環減廢跟節能之外，市府也期待持續結合不同的產業進行異業結盟，攜手民間企業將樂天桃園棒球場打造成為最棒的環境教育指標性場域，期盼吸引更多市民與球迷走入球場，認識永續理念。今天婦幼局也邀請數十組新住民家庭成員共同進場觀賽，蘇俊賓也親自為小朋友披戴永續趴毛巾，鼓勵他們共同響應環保綠生活。

▲桃園樂天環保永續趴。（圖／市府提供）

今日環保局也在現場擺設多組環保永續市集，蘇俊賓特別前往巡攤，除了參加自行車闖關活動，並用回收棒球親手製作棒球徽章，宣揚低碳生活理念。蘇俊賓表示，六月可說是永續月，有三大環保節日，包含6月3日世界自行車日、6月5日世界環境日以及6月8日世界海洋日，桃園串接這三個主題，邀請Xpark水族館、太平洋自行車、和逸飯店等一同合作，倡導低碳旅遊、生態永續教育與綠色交通等理念，就從今天的「永續趴」開始，市府也將透過一系列活動，深化市民對環境教育與永續生活的認識與實踐。

包括：市府環保局長顏己喨、婦幼局長杜慈容、太平洋自行車創辦人林正義、董事長林伊華、Xpark總經理兼館長手嶋一雄、和逸飯店桃園館客房部客房副協理劉威辰等均一同出席。