本周台人「被騙超過20億」！網路交易聽到2關鍵字　一定是詐騙

▲本周詐騙金額超過20億元。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

根據內政部警政署統計，本周（5月18日至5月24日）詐騙案件受理數達3938件，財產損失金額約20.85億元。詐騙手法依然以「假投資詐騙」為最大宗，本周有724件，損失約9億元。內政部提醒，投資卻要轉帳個人帳戶，必是詐騙，不要點擊陌生人提供的連結，「聽到金流驗證、帳戶驗證，一定是詐騙」。

「165打詐儀錶板」數據顯示，本周（5月18日至5月24日）詐騙財損金額為20億8547.6萬元，受理件數3938件。詐騙手法依舊以「假投資詐騙」724件為最多例，財損金額9億3729.1萬元；第二名為「網路購物詐騙」540件，財損金額3261.8萬元，第三名則是「買家騙賣家詐騙」365件，財損金額3737.3萬元。

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日期 案件數（件） 財產損失金額（元） 5月18日（六） 410 2億 4317萬 7000元 5月19日（日） 586 2億 4484萬 6000元 5月20日（一） 592 3億 4149萬 1000元 5月21日（二） 619 3億 2016萬 4000元 5月22日（三） 641 3億 8113萬 6000元 5月23日（四） 618 2億 7518萬 8000元 5月24日（五） 472 2億 3947萬 4000元 總計 3,938 件 20億 8547萬 6000元

值得注意的是，現在的假檢警會用視訊的方式做筆錄，還會佈置和警察機關相似的背景，稱證件遭冒用、幫忙報警，告知涉及詐欺、吸金案件，要求調查個資、名下資產，警告「偵查不公開」，並轉介加入假警察、假檢察官的LINE帳號。警政署提醒，「警察、檢察官，不會以LINE查案、問筆錄，聽見監管財產、面交，就是詐騙」。

關於網路交易，警政署提醒，不要點擊陌生人提供的連結，要自己上網查詢、聯繫客服解決，不要提供信用卡、金融卡、密碼等資訊，「聽到金流驗證、帳戶驗證，一定是詐騙」。

警政署強調，投資請循合法管道，才有保障，為確認投資公司、投資網站的合法性，請洽金管會諮詢，有任何疑慮請撥打165諮詢。