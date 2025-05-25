本周台人「被騙超過20億」！網路交易聽到2關鍵字　一定是詐騙

▲本周詐騙金額超過20億元。（示意圖／記者劉維榛攝）
記者施怡妏／綜合報導
根據內政部警政署統計，本周（5月18日至5月24日）詐騙案件受理數達3938件，財產損失金額約20.85億元。詐騙手法依然以「假投資詐騙」為最大宗，本周有724件，損失約9億元。內政部提醒，投資卻要轉帳個人帳戶，必是詐騙，不要點擊陌生人提供的連結，「聽到金流驗證、帳戶驗證，一定是詐騙」。
「165打詐儀錶板」數據顯示，本周（5月18日至5月24日）詐騙財損金額為20億8547.6萬元，受理件數3938件。詐騙手法依舊以「假投資詐騙」724件為最多例，財損金額9億3729.1萬元；第二名為「網路購物詐騙」540件，財損金額3261.8萬元，第三名則是「買家騙賣家詐騙」365件，財損金額3737.3萬元。
|日期
|案件數（件）
|財產損失金額（元）
|5月18日（六）
|410
|2億 4317萬 7000元
|5月19日（日）
|586
|2億 4484萬 6000元
|5月20日（一）
|592
|3億 4149萬 1000元
|5月21日（二）
|619
|3億 2016萬 4000元
|5月22日（三）
|641
|3億 8113萬 6000元
|5月23日（四）
|618
|2億 7518萬 8000元
|5月24日（五）
|472
|2億 3947萬 4000元
|總計
|3,938 件
|20億 8547萬 6000元
值得注意的是，現在的假檢警會用視訊的方式做筆錄，還會佈置和警察機關相似的背景，稱證件遭冒用、幫忙報警，告知涉及詐欺、吸金案件，要求調查個資、名下資產，警告「偵查不公開」，並轉介加入假警察、假檢察官的LINE帳號。警政署提醒，「警察、檢察官，不會以LINE查案、問筆錄，聽見監管財產、面交，就是詐騙」。
關於網路交易，警政署提醒，不要點擊陌生人提供的連結，要自己上網查詢、聯繫客服解決，不要提供信用卡、金融卡、密碼等資訊，「聽到金流驗證、帳戶驗證，一定是詐騙」。
警政署強調，投資請循合法管道，才有保障，為確認投資公司、投資網站的合法性，請洽金管會諮詢，有任何疑慮請撥打165諮詢。
|詐騙手法
|總受理件數（件）
|財產損失金額（元）
|假投資詐騙
|724
|9億 3729萬1000元
|網路購物詐騙
|540
|3261萬 8000元
|假買家騙賣家詐騙
|365
|3737萬 3000元
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