　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

本周台人「被騙超過20億」！網路交易聽到2關鍵字　一定是詐騙

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲本周詐騙金額超過20億元。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

根據內政部警政署統計，本周（5月18日至5月24日）詐騙案件受理數達3938件，財產損失金額約20.85億元。詐騙手法依然以「假投資詐騙」為最大宗，本周有724件，損失約9億元。內政部提醒，投資卻要轉帳個人帳戶，必是詐騙，不要點擊陌生人提供的連結，「聽到金流驗證、帳戶驗證，一定是詐騙」。

165打詐儀錶板」數據顯示，本周（5月18日至5月24日）詐騙財損金額為20億8547.6萬元，受理件數3938件。詐騙手法依舊以「假投資詐騙」724件為最多例，財損金額9億3729.1萬元；第二名為「網路購物詐騙」540件，財損金額3261.8萬元，第三名則是「買家騙賣家詐騙」365件，財損金額3737.3萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...
日期 案件數（件） 財產損失金額（元）
5月18日（六） 410 2億 4317萬 7000元
5月19日（日） 586 2億 4484萬 6000元
5月20日（一） 592 3億 4149萬 1000元
5月21日（二） 619 3億 2016萬 4000元
5月22日（三） 641 3億 8113萬 6000元
5月23日（四） 618 2億 7518萬 8000元
5月24日（五） 472 2億 3947萬 4000元
總計 3,938 件 20億 8547萬 6000元

值得注意的是，現在的假檢警會用視訊的方式做筆錄，還會佈置和警察機關相似的背景，稱證件遭冒用、幫忙報警，告知涉及詐欺、吸金案件，要求調查個資、名下資產，警告「偵查不公開」，並轉介加入假警察、假檢察官的LINE帳號。警政署提醒，「警察、檢察官，不會以LINE查案、問筆錄，聽見監管財產、面交，就是詐騙」。

關於網路交易，警政署提醒，不要點擊陌生人提供的連結，要自己上網查詢、聯繫客服解決，不要提供信用卡、金融卡、密碼等資訊，「聽到金流驗證、帳戶驗證，一定是詐騙」。

警政署強調，投資請循合法管道，才有保障，為確認投資公司、投資網站的合法性，請洽金管會諮詢，有任何疑慮請撥打165諮詢。

詐騙手法 總受理件數（件） 財產損失金額（元）
假投資詐騙 724 9億 3729萬1000元
網路購物詐騙 540 3261萬 8000元
假買家騙賣家詐騙 365 3737萬 3000元
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
本周台人被騙超過20億！　聽到「2關鍵字」一定是詐騙
獨／知名LED看板商吸金2.7億判刑定讞　遭拘提發監
開戰最大空襲！俄298無人機、69飛彈轟烏克蘭　波蘭戰機升空
黃仁勳在台設總部！　韓網炸鍋「狂噴1事」認了
酷澎出包狂賠數億！36碗牛肉麵「賣110元」　數萬網友搶購
孫易磊日職首K出爐！　延長賽飆154完美收工

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

本周台人「被騙超過20億」！網路交易聽到2關鍵字　一定是詐騙

明中部以北濕涼「低溫探20度」　端午連假雨區南移

志願填1所學校比10所更幸福！心理學家：「追求更多」反而不快樂

青少年性病感染率上升　南投戲院播《取精急轉彎》教高中生防治

主婦用電鍋蒸蛋變成「盤絲洞」 網笑：這是異界之門

美妝吃播女網紅消失1個月　親友突曝「飛去天堂了」震驚粉絲

快訊／7縣市大雨特報　下到深夜

路口沒有紅綠燈　老奶奶想過馬路「騎士1舉動」超暖！網讚爆

晚餐「1習慣」害血糖飆！專家曝2關鍵：穩血糖又睡得好

學18年中文「夢想讀台大」！韓國妹畢業致詞　網看哭：好真誠

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

【以為逮到機會教訓她了QQ】男友想教訓女友慢吞吞！下秒被嗆爆

2歲女兒看BTS直呼帥哥 爸爸自信提問遭打臉

【誰敢撿？】曾當街曬600萬鈔票！台南奇男又在超市放416萬

【真的不想學啦】教4個月大嫩嬰喊阿公　她擺頭嘆氣不想學

本周台人「被騙超過20億」！網路交易聽到2關鍵字　一定是詐騙

明中部以北濕涼「低溫探20度」　端午連假雨區南移

志願填1所學校比10所更幸福！心理學家：「追求更多」反而不快樂

青少年性病感染率上升　南投戲院播《取精急轉彎》教高中生防治

主婦用電鍋蒸蛋變成「盤絲洞」 網笑：這是異界之門

美妝吃播女網紅消失1個月　親友突曝「飛去天堂了」震驚粉絲

快訊／7縣市大雨特報　下到深夜

路口沒有紅綠燈　老奶奶想過馬路「騎士1舉動」超暖！網讚爆

晚餐「1習慣」害血糖飆！專家曝2關鍵：穩血糖又睡得好

學18年中文「夢想讀台大」！韓國妹畢業致詞　網看哭：好真誠

張育成肩傷復出二軍首出賽　王苡丞開轟領悍將8比1勝桃猿

合資買房卻掰了5年情　男藝人買中古屋成「水濂洞」

88風災重生！高雄日光小林村推智慧農業　「耕作→銷售」全低碳

謝長廷談黃仁勳設總部「台灣未來更重要」　嘆政治惡鬥抵銷成果

本周台人「被騙超過20億」！網路交易聽到2關鍵字　一定是詐騙

與世隔絕享受池畔下午茶　南投寵物友善咖啡還能品嚐窯烤披薩

澳洲商場爆砍人全面封鎖！10人鬥毆1重傷　民眾嚇壞：地上沾滿血

蛋白區3房900萬　一聽隔壁租金嚇「都可以買房了」！年輕人曝心聲

明中部以北濕涼「低溫探20度」　端午連假雨區南移

獨／知名LED看板商吸金2.7億判刑定讞　爽遊花東返家遭拘提發監

警槍擊傷賊「打到命危」！林園分局神隱3小時認了　開槍剪接畫面曝

生活熱門新聞

寶寶睡覺「眼睛掉出來」！監視器畫面嚇壞媽

快訊／8級強風來了　全台有雨「下最大」地區曝

瞞未婚夫下海拍片「I級AV女優宣布引退」！原因曝

快訊／對中就發財！　統一發票3、4月中獎號碼出爐

蝦皮賣「1件二手物」挨罰3萬元！全職媽哭：下架也算

報「口天吳」竟被上課！店員：你大陸人？

桃園晚間破千戶停電！台電回應了

違停逼他跨雙黃線罰900　警方回應了

明天溼答答　下波鋒面更劇烈「周四雷雨轟全台」

今「天赦日」大吉最旺財　三火齊聚能量爆棚做1事好運到

快訊／7縣市有感！08：19規模4.2地震　最大震度2級

火燒陽明山兇手找到了　全台已拆光

4部機組同時掛點　台電：罕見，會徹底檢討

威力彩飆7.2億　財神爺改愛「四大生肖」

更多熱門

相關新聞

要求乾淨器官！海外高薪徵才「藏魔鬼細節」

要求乾淨器官！海外高薪徵才「藏魔鬼細節」

馬來西亞網路近日流傳一則海外徵才廣告，表面上看似提供高薪工作機會，卻被網友發現「魔鬼的細節」。網友直言，招募條件竟出現一句「器官必須乾淨」，且工作地點位於柬埔寨，因此質疑這篇徵人廣告背後可能涉及非法器官買賣，甚至與活摘器官有關，消息瞬間在社群平台引起廣泛討論。

副市長親戚被騙3500萬　她揭律師事務所藏貓膩

副市長親戚被騙3500萬　她揭律師事務所藏貓膩

詐團新招！女大生網售門票淪12萬肥羊

詐團新招！女大生網售門票淪12萬肥羊

重量級換乘戀愛！肥婆「劈腿多男」騙4億

重量級換乘戀愛！肥婆「劈腿多男」騙4億

轟政院「政治報復」刪地方一般性補助款　藍委：變相懲罰全國民眾

轟政院「政治報復」刪地方一般性補助款　藍委：變相懲罰全國民眾

關鍵字：

詐騙警政署假投資網路交易警告

讀者迴響

熱門新聞

出門買菜「家被剷平」！建商強拆居民怒

寶寶睡覺「眼睛掉出來」！監視器畫面嚇壞媽

快訊／8級強風來了　全台有雨「下最大」地區曝

快訊／全聯開出千萬發票！只花8元就中獎

陸導來台吃麻辣鍋名店：這麼難吃

78歲翁撞爛特斯拉！單親爸崩潰：怎養家

瞞未婚夫下海拍片「I級AV女優宣布引退」！原因曝

快訊／對中就發財！　統一發票3、4月中獎號碼出爐

蝦皮賣「1件二手物」挨罰3萬元！全職媽哭：下架也算

報「口天吳」竟被上課！店員：你大陸人？

啦啦隊女神太兇！拍戲「狂走光」

桃園晚間破千戶停電！台電回應了

即／高雄24歲女騎士拒檢狂逃！自撞送醫不治

違停逼他跨雙黃線罰900　警方回應了

24歲女拒檢自撞亡！母悲「她很乖」警為什麼要追

更多

最夯影音

更多

【誰家女兒在可愛】她學媽媽口吻奶音叫爸買奶茶

【太猛啦】金曲歌王變金牌選手！ 蕭煌奇世壯運柔道奪金

【最高端的模擬】準爸爸總幻想超音波照的孩子像誰

Bo妞曝志向「不想當演員」　一句話中傷修杰楷XD

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面