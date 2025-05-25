林昶佐自嘲：芬蘭語記得的都不太正經　但最嚴格的老婆更熟芬蘭

▲前立委林昶佐（中）將派駐芬蘭代表。（圖／攝影中心）



政治中心／台北報導

總統府日前證實，前立委林昶佐出任駐芬蘭代表。對此，林昶佐25日出席民進黨立委吳沛憶的感恩茶會時，被問及在野黨質疑他不懂芬蘭語時表示，過了十年，芬蘭語記得的有限，大概都是不正經的芬蘭語，不過他強調，他的老婆比他還要熟悉芬蘭，芬蘭語老婆都還記得，所以請外界不用太擔心。

針對接任芬蘭大使的適任性，還有在野黨批評他不會芬蘭語一事，林昶佐表示，自己其實有7、8年的時間，是在芬蘭語的環境中，包括他的樂團閃靈四張專輯都簽給芬蘭公司，也跟樂團在芬蘭巡迴。

林昶佐笑著說，過了十年，芬蘭語記得的有限，大概都是不正經的芬蘭語。不過他強調，正經的芬蘭話老婆都還記得，而且比他還更熟芬蘭，請外界不用太擔心，最嚴格的人就在身邊。

至於這次的任命，是否是外交部長林佳龍提出的邀請？林昶佐表示，這一年多來，不論是外交還是國安系統，乃至國際行程，只要立委們不克前往的，在國際上有需求的話，他常會代表台灣前往開會。

林昶佐表示，這段期間一直有跟國安、外交系統保持聯繫，大家一起討論怎麼在這部分，可以更盡一份力量，不管在芬蘭，還是國際外交系統，就是繼續努力。