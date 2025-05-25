幕後／大罷免「31：0」仍有隱憂　「火燒連環船」要撐過空窗期

▲罷免國民黨立委林沛祥案第二階段連署送件。（圖／讀者提供）



記者杜冠霖／台北報導

罷免藍委林沛祥的公民團體「基隆絕沛」23日遞交第二階段連署書後，與國民黨發動罷免綠委相比，雙方達到「31：0」的輾壓式差距，至此，大罷免潮將進入全新階段，然而看似氣勢正盛，未來進入第三階段後仍有不少隱憂。有罷團人員坦言，雖然罷團不擔心沒柴火，因始終有藍委不甘寂寞，繼續失言累積仇恨，「火燒連環船」想冷也冷不下來，但罷團二階段後「真的已經筋疲力盡」，接下來會需要民進黨多方協助，才能維持戰果。

有罷團成員透露，希望民進黨潛在候選人開始跟罷團互動，二階段的時候，一些有意補選的人就已經有良好互動，罷團二階段後「真的已經筋疲力盡」，接下來會需要更專業的協助，民進黨需要更多投入，有意參選者應該開始跟罷團接觸，提供一些專業的建議跟合作，罷免第三階段應該要進入選戰模式了。

對於現在戰術，該成員指出，陸戰規劃都有在做，會是二階的加強版，從固定站點收連署變成廣泛宣傳，包含站路口、肥皂箱宣講等等，各罷團現在也都有做一些嘗試，但畢竟效果上不像二階連署時那麼直觀，所以罷團才需要一些更專業建議，更要學習如何打空戰。

由於到投票時間還有一段時間 ，有罷團人員透露，現在的摸索跟陸戰就是為維持熱度的一種方式，「且國民黨永遠不缺熱度」。有另一罷團人士舉例「林沛祥」，罷免至今，不少指標、仇恨值高立委都開始沉潛，確實讓罷免陷入空窗冷卻期時，林沛祥突然脫口罷團如狗屎、社會邊緣人等，不只針對基隆罷團，更引起全台罷團不滿，導致多個罷團齊聚基隆協助連署的狀況。

該人士舉例，在基隆罷免案林沛祥案送出後，更是為全台罷團打入一劑強心針，牽一髮動全身，也許要罷免林沛祥不容易，但對他的仇恨值會完全轉嫁在其他區域藍委上，維持大罷免一貫基調，「罷免XXX就是罷免傅崐萁、林沛祥」，接下來加強罷團連結，打團體戰會是主旋律，正如聯電董事長曹興誠所說，「國民黨方寸大亂，很多招式非常有爭議性，只會不斷給罷免添加柴火」。

不過罷團人士也坦言，現在有些罷團開始內亂、分裂，搶連署書、互相猜忌，已經有一些內部鬥爭，這會對罷免運動造成傷害，還是希望個人情緒放在一邊，至於有無敵對陣營滲透的狀況，就還要再觀察，但在取得二階段的戰果後，現在確實有點摸不著方向。

該人士強調，如果有潛在候選人出現、開始跟罷團互動，「有事做就沒空亂」，這就需要民進黨盡快確認他們的方針、看如何合作，包含資源、人力等等，六月中旬就可能有首個成案的，時間非常緊迫，現在沒有時間內耗，罷團現在也無法確定誰會是候選人，不知道如何接觸，不管對議員還是對罷團，都會有一些顧慮。

對於與罷團的連動，有綠營人士透露，未來很可能會有聯合記者會，配合罷團會密集的站路口、街頭宣講、徒步掃街之類的，接下來比較像回到選舉的傳統陸戰形式，然後黨部支援人力或資源，而有志補選者也開始鴨子划水與罷團互動，一些在過去初選有恩怨的派系必須盡速整合，接下來要在有限時間內負起責任「把基層完全催出來」，配合罷團拚連署階段時的「陌生開發」，才能有一定作為。

綠營人士坦言，其實從二階連署開始，就有感受到部分選區仍然是傳統藍營優勢，要走到最後罷免成功，甚至第四階段的補選，絕不容易，尤其國民黨傳統動員能力不能小覷，即便前面再怎麼劣勢，只要投票日一到，藍營鐵票部隊仍會出閘，罷免方勢必要爭取更多中間選民支持才行。