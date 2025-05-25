辱短髮妹「誰知道你是男是女」！退休男挨告性騷　判賠6萬

▲基隆一名退休男子當眾質疑短髮女生性別，因性騷擾要賠6萬730元。（示意圖，非當事人／翻攝自pakutaso）

記者郭玗潔／基隆報導

基隆一名退休男子阿哲(化名)和女子小文(化名)發生車禍，兩人前往調解委員會調解車禍，過程阿哲明知小文是生理女性，卻對著她喊「你頭髮剪那麼短…誰知道你是男生還是女生」，被小文申訴，經基隆市府性騷擾防治委員會判定性騷擾成立。小文再將阿哲告上法院求償54萬1735元，基隆地院審理，判阿哲要賠小文醫療費、精神撫慰金，共6萬730元。可上訴。

判決指出，小文和阿哲於2023年5月9日時，在基隆市某區調解委員會調解車禍爭議。小文控訴，阿哲在全體委員面前，以輕蔑口吻對她說「這位先生還是小姐我不知道」、「你頭髮剪那麼短，你口罩戴成這樣子，誰知道你是男生還是女生」等性別歧視言語，經她提出申訴，基隆市府性騷擾防治委員會判定阿哲性騷擾。

小文指出，阿哲的言論導致她精神受創，前往精神科就診，支出醫療費1萬730元，並因精神狀況不佳無法工作，從當日起至隔年1月31日止，少了23萬1005元的工作收入，再加上阿哲傷害她的人格尊嚴，應賠償精神慰撫金30萬元，共向阿哲求償54萬1735元。

庭審時，阿哲辯稱，他雖被委員會判定性騷擾，但法院應審查行政機關認定的事實是否正確，且就算他的言論構成性騷擾，情節也不嚴重，不至於造成小文身心傷害，應沒有就醫需求，也沒道理要他賠償精神撫慰金。

基隆地院審理，法官認為小文提出與精神科社工師會談時間表、醫院診斷書、基隆市府對性騷擾事件的再申訴案決議書等證據，已可證明小文因阿哲性騷擾的言論，導致精神傷害。

法官指出，案發當天調解委員已在會議中介紹雙方是「某小姐」及「某先生」，阿哲明知小文的生理性別，卻講出這些話，導致小文當場拍桌大聲表示「你不應該這樣對我」，並有想哭的情緒反應。阿哲作為成年人，明明知道自己講的話和調解爭點無關，還故意質疑對方性別，顯然刻意質疑小文留短髮的外貌，與刻板印象中的生理女性不符，阿哲恣意發表與性或性別有關的言論，讓小文覺得被歧視和冒犯，確實構成性騷擾。

法官表示，阿哲的言論雖不是導致小文罹有「創傷後壓力疾患」、「泛焦慮症」的單一直接因素，但和她疾病復發或壓力惡化有關聯，與小文就醫有因果關係，除須賠償小文醫藥費1萬730元外，判阿哲要再賠她5萬精神撫慰金，共6萬730元。可上訴。