澳洲商場爆砍人全面封鎖！10人鬥毆1重傷　民眾嚇壞：地上沾滿血

▲ 一群年輕人在購物中心美食廣場發生衝突。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲墨爾本北郊普雷斯頓（Preston）Northland購物中心25日下午驚傳集體持刀鬥毆事件，造成至少一名20多歲男子重傷，目睹過程的民眾驚慌竄逃，購物中心一度全面封鎖，警方現已逮捕2名涉案男子。

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Northland Shopping Centre in Preston, Melbourne, is in lockdown due to reports of a knife attack. Police and emergency services are on scene. Details on injuries unclear.#Victoria #Australia #knife_stabbing pic.twitter.com/m00EaT4f0p — GeoTechWar (@geotechwar) May 25, 2025

《每日郵報》報導，目擊者稱當時約有10人在戶外美食廣場爆發衝突，網路曝光的影片可見至少3人對峙，其中一人手上持砍刀；其他畫面顯示2名年輕男子被警方按倒在地。另有一名傷者由救護車緊急送醫，所幸情況穩定。

事發當時購物民眾驚慌逃竄，紛紛躲進附近店家，店員也鎖門保護顧客。顧客Jason受訪描述，他和家人受困Kmart逾一小時才被允許離開。其他民眾則在社群平台發文表示，「我被鎖在Myer儲藏室，還好店員很專業」、「顯然有人拿刀，我們剛到的時候所有人都跑了出來，還叫我們趕快跑」、「我女兒被鎖在Smiggle裡，她打給我說有人拿刀跑來跑去」。

一名女網友提到，她和家人終於被允許離開購物中心時，目睹現場貼滿警方膠帶，地上到處可見沾血的紙巾，還有醫護人員、直升機和約70名警察，且看見一名年輕男子被上銬，衝擊畫面令家長和小孩餘悸猶存。