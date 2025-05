澳洲商場爆砍人全面封鎖！10人鬥毆1重傷　民眾嚇壞：地上沾滿血

▲ 一群年輕人在購物中心美食廣場發生衝突。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

澳洲墨爾本北郊普雷斯頓(Preston)Northland購物中心25日下午驚傳集體持刀鬥毆事件,造成至少一名20多歲男子重傷,目睹過程的民眾驚慌竄逃,購物中心一度全面封鎖,警方現已逮捕2名涉案男子。

