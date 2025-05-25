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不還錢就剁手指！台中討債集團毆打逼簽800萬本票　11人落網

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲陳姓男子透過成立公司替人討債，去年底以熱融膠條、球棒多次毆打2名被害人。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市第二警分局破獲討債集團，1名陳姓男子透過成立公司替人討債，去年底以熱融膠條、球棒多次毆打2名被害人，並脅迫簽下800萬元本票，還威脅若不還錢就要動刑「剁手指」，警方今年4月逮獲陳等11人到案，依恐嚇取財等罪偵辦，檢方複訊後命5至10萬元不等交保。

二分局去年12月接獲2名被害人報案，遭綽號「阿虎」的陳姓男子（30歲）組成暴力討債集團催債，警方查出，陳男以被害人拖欠公司款項為由，穿著討債公司的背心上門要債，並多次率眾持熱融膠條、球棒毆打被害人，導致手臂、背部有多處瘀青。

陳男等人再逼迫被害人簽下200萬元、600萬元本票，揚言還不出錢就要剁手指，被害人心生畏懼，報警處理。

全案二分局報請台中地檢署指揮偵辦，蒐證完備後，聲請拘票及搜索票，今年4月查獲陳男等11人到案，查扣現金新臺幣463萬餘元、集團制服背心2件、被害人簽立本票、監視器主機、電腦主機及手機多部等證物，警詢後依組織犯罪、恐嚇取財、傷害等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼檢警今年4月查獲陳男等11人到案，查扣400多萬元現金。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

中市警二分局長鍾承志表示，將賡續運用區域聯防、跨區整合，擴大打擊黑道幫派，並針對黑道幫派經營及賴以為生的行業強力掃蕩，澈底阻斷其經濟命脈，呼籲民眾如發現犯罪情資線索，可隨時提供警方偵處，共同維護治安，創造更優質的生活環境。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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