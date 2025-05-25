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青少年性病感染率上升　南投戲院播《取精急轉彎》教高中生防治

▲南投縣政府與南投戲院合辦「青春不尷尬」電影放映會，提升青少年性教育認知。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲南投縣政府與南投戲院合辦「青春不尷尬」電影放映會，提升青少年性教育認知。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國內青少年性病感染率顯著上升，南投縣統計15到24歲年齡層梅毒通報人數前五年增長達39%，顯示青少年性健康教育的需求迫切；縣府與南投戲院因此合作舉辦「取精急轉彎電影放映會」，邀請縣內高中職師生參與，以提升青少年對性病防治的認知。

本次活動於23日登場，有超過200名師生參與，先觀賞講述兩個害羞的高中生在小木屋派對相遇、發生第一次性行為的動畫電影，再搭配「性。不性由你」衛教座談，由愛滋護理學會常務理事謝佳吟帶領學生了解性病傳播途徑、預防方法及正確就醫等知識，以寓教於樂的方式，讓原本敏感的話題在輕鬆氛圍中變得自然且具啟發性，理解性病防治與性別平權的重要性。

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▲南投縣政府與南投戲院合辦「青春不尷尬」電影放映會，提升青少年性教育認知。（圖／南投縣衛生局提供）

縣府衛生局技正洪美吟指出，依據該局109年至113年性病通報統計，15至24歲青少年除梅毒通報人數自18人增至25人，淋病通報人數也從33人增至53人，漲幅達61%；而青少年處於探索性與身體的階段，但對性病傳播途徑及防治知識認識不足，因此透過創新方式，用無壓力方式推廣性健康教育，讓青少年學會保護自己、尊重他人。

▲南投縣政府與南投戲院合辦「青春不尷尬」電影放映會，提升青少年性教育認知。（圖／南投縣衛生局提供）

南投高中校長傅國樑說，此次參加衛教活動的是即將畢業的高三學生，而青少年雖然觀念開放，但普遍對愛滋病防治認知不足，感謝衛生局提供機會，讓學生正確認識性病防治。

衛生局表示，未來將持續推出性別平等座談會、性健康講座、情緒勒索自救術等性別友善及健康教育活動，共同打造更健康、友善的社會環境；更多活動詳情，請關注南投縣政府衛生局網站及彩虹部落粉絲專頁( https://ntshb.tw/nth03tBfE3 )。

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