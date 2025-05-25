北榮藝廊快閃一週　陳威明：鎮館之寶《古柏園》象徵醫者精神

▲台北榮總書畫藝廊結合醫療場域與藝文空間，展出典藏名家作品。（圖／北榮提供）



生活中心／台北報導

台北榮民總醫院創院60多年，歷年來醫療照護眾多文人雅士並留存其珍貴墨寶，傳世典藏作品涵蓋張大千、黃君璧、江兆申等多位大師的經典之作。院長陳威明上任以來致力院區美化，除設置「忘憂湖」，並將這些藝術瑰寶整理歸檔，結合醫療場域與藝文空間，成立「台北榮總書畫藝廊」，於5月20日開幕，展期一周，已吸引諸多民眾與貴賓前往觀賞。院方表示，未來將於特定節日及時段開放一般民眾參觀，期望藉由藝術展覽，為醫療空間注入更多溫暖與感動。

台北榮民總醫院收藏名家珍貴墨寶，傳世典藏作品涵蓋張大千、黃君璧、江兆申、季康、王壯為、胡念祖、胡克敏、喻仲林、徐瑩、燕方畏等多位書畫大師的經典之作，這些作品不僅珍貴，更承載著文人雅士對榮總的深厚情誼。藝廊開幕當日，院長陳威明特別追思藝術家韓錦田大師，他道出往事，十五年前經友人引薦認識韓大師，深受其藝術風格感動。

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韓錦田素有「五全才子」之稱，集詩、書、畫、盆栽、品茗於一身，是當代藝術界的傳奇人物。2010年，陳威明赴美國梅約醫學中心參加恩師、世界骨腫瘤大師Franklin Sim教授的榮退典禮，特地前往新竹請韓錦田創作老虎畫作贈予Sim教授，該畫至今仍掛於其辦公室的顯著位置。

陳威明指出，在韓錦田住院的五個月又三天期間，醫療團隊悉心照護，促成其生前囑託捐贈鉅作給榮總的遺願。他在韓錦田畫作中慎選《古柏園》展出，該畫描繪千年古柏歷經風霜不凋，象徵堅毅、長青與不屈之志，亦為醫者精神最佳象徵，全畫尺幅壯闊、寓意深遠，成為藝廊鎮館之寶。

▲韓錦田《古柏園》，畫中古柏象徵堅毅、長青與不屈之志，是藝廊鎮館之寶。（圖／北榮提供）



北榮表示，此次裱裝工程規模浩大，特別感謝錦華堂以最高品質自海外引進壓克力材料，並以公益價格承接製作；同時感謝黃建立董事長與林雪惠董事長伉儷慷慨捐資，支持作品的裝裱與修復。墨海樓葉國新博士更撰文詮釋《古柏圖》畫意，為藝廊增添文化深度與觀賞意趣。

另外，葉國新博士並慷慨捐贈傅抱石先生之女、旅日藝術名家傅益瑤大師，及蜚聲歐美藝壇泰祥洲先生與江明賢教授珍貴作品，充實書畫藝廊的館藏。還有朱振南大師也於民國113年1月捐贈兩幅書法作品，勉勵醫療人員精進專業。