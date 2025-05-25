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播種造67孩！捐精男竟攜「致癌基因」已10人罹癌　10年後才發現

▲▼捐精。（示意圖／VCG）

▲ 男子捐出的精子已誕下67個孩子。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲一名男子捐出的精子已孕育67名子女，但其中至少23人驗出攜帶罕見的TP53致癌基因變異，已有10人確診白血病非霍奇金氏淋巴瘤（NHL）等癌症。法國生物學家卡斯珀（Edwige Kasper）出面呼籲，歐洲應實施單一捐贈者生育限制，以防遺傳疾病大規模擴散。

綜合《衛報》等外媒，該名男性的精子於2008至2015年間在歐洲多家診所使用，直到2個家庭的孩子先後診斷出與TP53有關的癌症，聯絡診所後才揭發此事。歐洲精子銀行證實，該名捐贈者部分精子中存在TP53基因變異，但他在2008年捐精時，這項變異尚未被認定與癌症有關，當時他的健康狀況也無異常。

歐洲精子銀行已通知所有相關診所，並表示對這起事件深感遺憾。發言人強調，雖然捐贈者當時接受完整檢查，但若事先不知特定病變，「科學上來說根本不可能在一個人的基因庫中發現致命突變」，因此銀行也主動訂下每名捐贈者最多服務75個家庭的上限。

攜帶TP53突變的兒童應接受全身及腦部MRI檢查，並在成年後定期接受乳房與腹部超音波追蹤。報導指出，這起事件突顯國際間缺乏對單一捐贈者孕育人數與家族的上限，英國現行法規規定每人最多孕育10個家庭，但其他歐洲國家標準不一，埋下健康隱憂。

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