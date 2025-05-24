Cybercabs6月登場！特斯拉估值大躍升　分析師喊價飆500美元

▲Wedbush分析師23日將特斯拉12個月目標價從350美元大幅上調至500美元。（圖／摘自維基百科）

圖文／CTWANT

在特斯拉（Tesla）6月推出自動駕駛計程車Cybercabs之際，「特斯拉鐵粉」Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives） 23日將特斯拉12個月目標價從350美元大幅上調至500美元，創下華爾街最高預期。

艾夫斯表示自動駕駛催化下，特斯拉將迎來估值重塑 ，他將自動駕駛技術視爲推動特斯拉未來利潤率擴張和估值上升的核心動力。他還稱，在牛市情況下，特斯拉到2026年底可以達到2兆美元的市值。

艾夫斯指出，隨著執行長馬斯克從DOGE職務中退出，特斯拉在推進FSD（全自動輔助駕駛）和AI目標方面處於有利位置。他表示：「我們估計AI和自動駕駛對特斯拉來說至少價值1兆美元，馬斯克及其團隊在過去幾年圍繞FSD遇到的聯邦監管障礙將在川普治理下顯著清除。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬斯克近日也明確對外宣示，自己未來五年內將繼續擔任特斯拉執行長。馬斯克的這番表態，不僅為公司發展提供一劑強心針，也讓投資人對特斯拉長期戰略方向更加有信心。

馬斯克對特斯拉的承諾，有助於公司在推動自駕車、人工智慧與機器人領域等新事業時，維持穩定的領導與戰略規劃，隨著 Optimus 人形機器人等新產品陸續開發，特斯拉也逐步朝跨足更多科技領域發展。

延伸閱讀

▸ 不倫岳母「懷孕生子」 人夫狠離現任妻子…再婚變她繼父

▸ 78歲董座高速暴衝！白衣女過馬路「多這動作」 驚險閃過一劫

▸ 原始連結