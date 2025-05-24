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吸金22億棄保潛逃！徐少東遭通緝　家屬「1句話」4千萬保金沒收

▲▼最高檢喊話徐少東儘速到案，並配上科技監控的設備。（圖／最高檢察署提供）

▲最高檢喊話徐少東儘速到案，並配上科技監控的設備。（圖／最高檢察署提供）

記者許宥孺／高雄報導

三聯集團負責人徐少東違法吸金22億元，但未出庭應訊，行蹤至今不明，警方拘提未果，除已發布通緝，高雄高分院也裁定沒收4000萬元保證金。

徐少東於2015年9月至2019年5月，涉嫌非法吸金22億元，違反《銀行法》、《洗錢防制法》，一審遭判12年，併科罰金1億元，審理期間獲准4000萬元交保換免羈押，但限制居所，目前全案仍在最高院審理中。

▲▼原今要出庭，徐少東失聯。（圖／翻攝王上豪臉書）

▲徐少東失聯，最後身影是開著千萬賓利離家。（圖／ETtoday資料照）

高雄高分院13日開庭本預計審酌是否對徐少東實施科技設監控，但開庭前夕，徐世東卻傳出失聯，9日清晨留下親筆家書道別後，獨自開著朋友的千萬賓利離家，先是將車開到高醫停車場停放後，就徒步走向同盟路、愛河一帶人間蒸發。17日晚上徐少東的兒子又向警方供稱，父親向他主動聯繫「人在日本」投靠友人，對此說法警方保持高度懷疑，不排除是障眼法。

由於徐少東另案涉及《國安法》、《偽造文書》等案還在審理中，遭橋頭地院裁定保安安處分，必須每週一到派出所報到，橋頭地院在接到警方報告後，發出拘票令警方拘提，由於拘提無果，法院已經發布通緝。

高分院指出，13日開庭徐少東未出席，通知替他辦保的家屬，但家屬表示無法聯繫帶他出庭應訊，依法裁定沒收4000萬元保證金，家屬對此無意見。

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