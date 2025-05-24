補助款遭砍吳思瑤稱找藍委算帳　葉元之曝真相嗆：只會護航

▲立委葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院決定統刪地方補助款約27%，引發縣市首長不滿；民進黨立委吳思瑤稱，新北市長侯友宜應找葉元之算帳、台北市長蔣萬安要去找王鴻薇算帳。對此，國民黨立委葉元之說，行政院稱預算是被在野黨砍的，但其實，今年行政院編列「一般性補助款」共2501億，立法院一毛沒有刪。在野黨是要求行政院自行調節浮編浪費執行率低的預算，結果行政院卻砍給地方政府的社福教育經費，真的太誇張。

葉元之指出，很遺憾，吳思瑤的發言，只會替行政院護航，不僅沒替地方講話，還說風涼話，他們都是市民一票票選出來的民代，為市民說話天經地義，但北市士林北投選出的立委吳思瑤，完全沒在關心市民，只會替賴清德、卓榮泰護航，她到底是人民選出來的，還是行政院指定的立委？

葉元之說，大家都知道，中央掌握大部分的稅收，地方財源長期不足，只能靠統籌分配稅款、計畫性補助款、一般性補助款來支撐財政運作。而一般性補助款，包括社福、教育、基本建設，甚至教師的人事支出，相當重要，且很多都是中央指定地方的法定義務支出，現在這些經費被砍，讓地方無法做事，這責任要算中央還是地方？

葉元之提到，行政院不僅砍地方錢，還甩鍋在野黨，稱預算是被在野黨砍的，但其實，今年行政院編列「一般性補助款」共2501億，立法院一毛沒有刪。行政院又說，因為在野黨要求超過3兆的總預算要通刪636億元，行政院找不到其他預算砍，只好砍一般性補助款。這證明，這636億元就是行政院刪除的，在野黨是要求行政院自行調節浮編浪費執行率低的預算，結果行政院卻砍給地方政府的社福教育經費，真的太誇張。

葉元之指出，行政院說其他的預算都很重要，砍不得，但內政部卻要求各縣市中正路改名，有改名就給補助，所以對民進黨來說，改中正路名，大搞意識形態，比社福教育還重要嗎？

葉元之說，板橋區中正路有近1萬個門牌，改路名後，超過2萬人要更換門牌、身分證，不僅擾民，也要花一筆預算。請問板橋中正路所在區的民進黨立委張宏陸，「你也主張這些市民要改門牌跟身分證嗎？你也認為改中正路名比市民的教育社福重要嗎？」。

