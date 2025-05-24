今梅雨鋒面來襲3地區防雷雨　2縣市飆高溫

▲西南風沉降影響，台東縣有焚風發生的機率。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

西南風沉降影響，台東縣有焚風發生的機率；天氣高溫炎熱，今(24)日屏東縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。不過今天鋒面通過全台降雨機率提高，3地區有雷雨發生機率。

根據中央氣象署資料顯示，今天（24日）鋒面通過，各地降雨機率提高，凌晨開始中部以北、東北部及東部陸續就會有短暫陣雨或雷雨，並且有短延時強降雨及局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，外出請留意天氣變化，盡量避免前往山區活動；東北季風增強，北部及東北部氣溫下降、天氣轉涼，白天高溫約25、26度，到了晚上會降到22、23度左右，中部及花蓮氣溫也會下降些，高溫約29-31度，其他地區較不受影響，高溫仍有32-35度。

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▲屏東、台東高溫燈號。（圖／中央氣象署，下同）

氣象署發佈高溫燈號，屏東及台東容易出現局部36度左右高溫，台東有焚風發生的機率，至於中南部及花東低溫約25、26度 離島天氣：澎湖為多雲短暫陣雨或雷雨，25-31度；金門為陰時多雲短暫陣雨或雷雨，24-29度；馬祖為陰短暫陣雨或雷雨，24-26度。

5/25(日)、5/26(一) 東北季風影響，中部以北、東北部及東部整天偏涼，其他地區早晚亦涼；5/25鋒面位於巴士海峽，各地降雨機率仍高，有局部短暫陣雨，尤其南台灣在鋒面附近天氣仍不穩定，易有雷雨，並且有局部較大雨勢發生的機率，5/26中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

氣溫：北部21-24度，中部22-28度，南部25-30度，東北部21-24度，東部22-26度，東南部23-29度；澎湖24-27度，金門21-27度，馬祖21-25度。

5/27(二)起東北季風減弱，白天氣溫略回升；水氣偏少，僅東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部近山區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫：北部20-29度，中部22-30度，南部24-31度，東北部21-27度，東部22-27度，東南部24-29度；澎湖23-29度，金門22-29度，馬祖22-26度。

5/28(三) 偏東風影響，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨；鋒面逐漸接近，西半部地區漸轉為有局部短暫陣雨，並且愈晚雨勢愈大。

氣溫：北部22-27度，中部24-29度，南部25-31度，東北部22-26度，東部23-27度，東南部24-29度；澎湖25-29度，金門22-26度，馬祖22-25度。

▲縣市溫度預報。

5/29(四) 鋒面影響，天氣不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨，並且在西半部、東北部及東部地區易有短延時強降雨，西半部地區並有局部大雨發生的機率。

氣溫：北部22-25度，中部22-26度，南部24-28度，東北部22-25度，東部23-26度，東南部25-28度；澎湖24-27度，金門21-26度，馬祖22-25度。

5/30(五) 鋒面又移動到巴士海峽，南部、東部及東南部地區較接近鋒面，天氣仍不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地降雨趨緩，轉為零星短暫陣雨。

氣溫：北部21-29度，中部22-30度，南部23-28度，東北部23-27度，東部23-27度，東南部24-29度；澎湖24-28度，金門22-29度，馬祖23-26度。

5/31東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

6/1、6/2風向為偏南風至西南風，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。