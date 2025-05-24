巨蟒躲馬桶！粗如手臂長過人　他半夜3點如廁差點嚇暈

圖文／鏡週刊

泰國一名男子22日凌晨3點在自家廁所驚見一條巨蟒盤據馬桶，嚇得他立即拍下影片並分享至社群平台，引發網友熱烈關注與討論。

根據《曼谷郵報》報導，事發於22日凌晨3時，該名男子如廁時赫然發現馬桶內竟有一條大型蟒蛇蜷縮其中。他隨即在臉書貼文表示，「凌晨3點在我家馬桶裡發現這傢伙，我應該會被嚇出陰影一陣子。」

後續他也在留言區更新，約凌晨4點救援人員趕抵現場，順利將蛇安全捕捉。他感謝救援團隊的迅速協助，並提醒民眾如遇類似狀況，可撥打泰國緊急救援電話199求助。

這起事件引起網友廣泛討論，許多人好奇蛇是如何進入家中，有人推測可能因住宅鄰近林地，或廁所位於一樓所致。也有網友分享自身防蛇經驗，建議定期將酸性清潔劑倒入馬桶，有助防止蛇類經由管線爬入。

▲ 該名男子如廁時赫然發現馬桶內竟有一條大型蟒蛇蜷縮其中。（翻攝畫面）

雖然此類事件並不常見，但在曼谷等泰國都市，蛇類進入住宅的案例並非罕見。由於多數住家與公共排水系統相連，蛇可能為了尋找水源與棲身空間而誤入，進而從排水管爬入馬桶。

專家提醒民眾，應加強居家排水設施防護，如加裝排水孔蓋、如廁前先檢查馬桶、使用前先沖水，並養成隨手蓋上馬桶蓋的習慣，以降低與蛇類正面衝突的風險。

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