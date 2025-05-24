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急需現金卻沒錢！好心人秒掏400元「不用還」　她感動尋人

記者黃翊婷／綜合報導

一名女子23日在台北車站因急需現金，無奈身上只有手機可以轉帳，沒想到遇上一名好心的先生，對方直接掏出400元給她並表明「不用還」，雖然她事後有意轉帳還錢，但因操作問題沒有成功，這才決定在網路上PO文，希望好心人能看到，「雖然400元對您來說可能不多，但還是希望能讓我可以還這份人情。」

▲▼ 100元,百鈔,鈔票（圖／記者劉維榛攝）

▲好心先生借給原PO現金400元。（示意圖／記者劉維榛攝，與本案當事人無關。）

原PO在臉書「爆料公社」發文表示，23日在台北車站東3門遇到一名好心的先生，當時她因為急需現金，身上卻只有手機可以轉帳，所以非常慌張，對方見狀竟直接掏出400元給她，還表明「不用還」；後來她處理完事情，立刻回去想將錢轉帳還給好心先生，結果對方只看了一眼轉帳明細，就揮手示意讓她離開。

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原PO提到，當時她趕著去搭高鐵，便匆匆離開，等到上了高鐵才發現，她沒有按下確認轉帳，對此她感到十分過意不去，無奈當下已經不知道好心先生的帳號了，這才決定將這件事情PO上網，希望大家幫忙讓好心先生看到，「雖然400元對您來說可能不多，但還是希望能讓我可以還這份人情。」

文章公開之後獲得不少網友按讚並留言討論，還有人建議原PO，如果真的找不到人，可以用好心先生的名義將這400元捐出去，也算是把愛傳下去了，「倘若找不到人，心裡又過意不去，400元可以用這位先生的名義捐出去，名字寫善心人士就好，天會知道的」、「妳的PO文，讓台灣少了詐騙，多了誠實，感謝，值得按讚！台灣亂象真的太多」。

還有一名女網友留言分享個人經驗，她表示，自己也借錢給不少路人或不太熟的朋友，幾乎沒有人還過錢，後來有一次她借了200元給一名路人男子，對方居然在2年後拿著錢回來找她，「還200元的路人有說，他因為犯錯失去自由近2年，出來就拿錢來還我，當時真的有感動到。」

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