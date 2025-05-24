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看到哭！班導把核災學生「分到圈外」　展覽探討災難、萬物共生

▲▼台北當代藝術館推出「安全室」、「環世界日誌」雙主題展覽，聚焦於災難、萬物共生議題。（圖／記者林育綾攝）

▲台北當代藝術館推出「安全室」、「環世界日誌」雙主題展覽，聚焦災難、萬物共生議題。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

7月5日大災難預言引發各界議論，台北當代藝術館如今正好推出「安全室」、「環世界日誌」雙主題展覽，聚焦於災難、萬物共生議題，5月24日至9月7日展出。其中一件作品《被紅線劃分的班級》，以福島核電廠事故後的社會歧視為靈感，發人省思，影片中班導把輻射區學生「分到圈外」，讓策展人也透露「看到哭」。

●安全室：探討災難

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「安全室」由獨立策展人林裕軒策劃，邀請台、日、瑞士等7組藝術家創作， 從廣義的「災難」出發，延伸至自然、政治、戰爭與社會的多重脈絡，提出一個迫切的問題——「當威脅無所不在，我們該如何自處？ 」

▲▼台北當代藝術館推出「安全室」、「環世界日誌」雙主題展覽，聚焦於災難、萬物共生議題。（圖／記者林育綾攝）

▲▼日本藝術家藤井光《被紅線劃分的班級》以福島第一核電廠事故後，社會上的歧視為靈感，拍攝錄像作品。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台北當代藝術館推出「安全室」、「環世界日誌」雙主題展覽，聚焦於災難、萬物共生議題。（圖／記者林育綾攝）

其中日本藝術家藤井光《被紅線劃分的班級》，以福島第一核電廠事故後，社會上的歧視為靈感，拍攝錄像作品。影片由一名班導師，用紅線將小學生分為兩組，把輻射警戒區得孩子分到「圈圈外」，並且不轉稱讚圈內學生是好孩子、比較優秀，圈外學生則遭到責備、忽略。

同時，導演、攝影師、觀眾，也進一步成為了「旁觀者」，共同參與了這種結構性歧視的形成。影片雖然是虛構情節，卻反映了社會上非理性的歧視氛圍。

▲▼台北當代藝術館推出「安全室」、「環世界日誌」雙主題展覽，聚焦於災難、萬物共生議題。（圖／記者林育綾攝）

▲《二兵研發兵》設計「宣傳彈」，並號召觀眾思考「開戰後，敵方吃不到的食物」。（圖／記者林育綾攝）

張程鈞作品《二兵研發兵》，從過去兵役經驗出發，設計「宣傳彈」，並號召觀眾捐贈「開戰後，敵方吃不到的食物」，例如：乖乖、洋芋片，製成空投型心理戰武器，以輕鬆的語調，點出對侵略威脅、民主共識、國族意識之間的深刻反思。

策展人林裕軒表示，台灣本身就是一個極具特殊政治意義的地方，然而我們仍時常處在一種「看破而無法說破的微妙氣氛之中，策展團隊想以這廣義的災難為契機，並講述作為台灣人，必須不斷轉換位置、調整自身戰鬥方式的姿態。

▲▼台北當代藝術館推出「安全室」、「環世界日誌」雙主題展覽，聚焦於災難、萬物共生議題。（圖／記者林育綾攝）

▲台北當代藝術館「安全室」展覽，聚焦於災難議題。（圖／記者林育綾攝）

●環世界日誌：探討萬物共生

另一展覽「環世界日誌」由策展人林承緯（大緯）策劃，邀觀眾試著貼近不同物種的感官，進而思考「人類」與「萬物」差異共存的可能。

▲▼台北當代藝術館推出「安全室」、「環世界日誌」雙主題展覽，聚焦於災難、萬物共生議題。（圖／記者林育綾攝）

▲▼《伸縮耳》探討人類經常忽視「高頻環境噪音」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台北當代藝術館推出「安全室」、「環世界日誌」雙主題展覽，聚焦於災難、萬物共生議題。（圖／記者林育綾攝）

像是藝術家羅晟文在台灣首展的作品《伸縮耳》，探討人類經常忽視「高頻環境噪音」，只因為人自己本身聽不到，就肆無忌憚地使用各種高科技產品，對其他生物如貓咪、蝙蝠等造成干擾而不自知。

▲▼台北當代藝術館推出「安全室」、「環世界日誌」雙主題展覽，聚焦於災難、萬物共生議題。（圖／記者林育綾攝）

▲羅晟文親手改造了一組「超音波感測器」，親身配戴連續一個月。（圖／記者林育綾攝）

羅晟文親手改造了一組「超音波感測器」，把貓咪聽覺範圍的頻率，轉換為人耳聽得見的聲音，並且自己親身每天24小時，連續佩戴感測器一個月。

▲▼台北當代藝術館推出「安全室」、「環世界日誌」雙主題展覽，聚焦於災難、萬物共生議題。（圖／記者林育綾攝）

▲《三隻小豬》探討「肉豬」、「神豬」、「寵物豬」的命運不同。（圖／記者林育綾攝）

另一作品《三隻小豬》，由藝術家羅伃君觀察「肉豬」、「神豬」、「寵物豬」，並側寫這3種不同「身分」的豬跟人類之間的關係，成為荒謬又幽默的影像作品。3隻豬甚至三方視訊對話，熱切討論為何明明都是同一種物種，生活環境與生存方式卻如此截然不同。

▲▼台北當代藝術館推出「安全室」、「環世界日誌」雙主題展覽，聚焦於災難、萬物共生議題。（圖／記者林育綾攝）

▲《與內在異星相遇》嘗試「視覺化」腦波訊號，讓內在的外星人現身。（圖／記者林育綾攝）

外星人迷不能錯過作品《與內在異星相遇》，是詹宏祿獲得荷蘭BAD Award首獎的作，藝術家長期研究人類如何透過天文科學、科幻想像與「外星人」產生關係，並且與腦科學實驗室合作，以AI機械學習技術，嘗試「視覺化」腦波訊號，讓內在的外星人現身。

現場的《異星檔案室》特別邀請藝術家為展覽全新設計一處檔案空間，展出一系列藝術家長期收集整理的外星人檔案資料。

▲▼台北當代藝術館推出「安全室」、「環世界日誌」雙主題展覽，聚焦於災難、萬物共生議題。（圖／記者林育綾攝）

▲《異星檔案室》展出一系列藝術家長期收集整理的外星人檔案資料。（圖／記者林育綾攝）

膠彩藝術家葉采薇，創作全新作品《世界》，以塔羅牌的「世界」為構圖靈感，描繪一群看起來純潔的女孩，餵兔子吃紅蘿蔔、餵貓喝牛奶等日常場景，但在這些看似關愛動物的行為，其實可能都只是人類滿足自以為是的「我為你好」，卻讓動物們感到不舒服甚至有害。

▲▼台北當代藝術館推出「安全室」、「環世界日誌」雙主題展覽，聚焦於災難、萬物共生議題。（圖／記者林育綾攝）

▲《世界》看似關愛動物的行為，其實可能都只是人類滿足自以為是的「我為你好」。（圖／記者林育綾攝）

展覽的尾聲有王懷遠的創作《可愛動物主義》，讓人反思「只有可愛、熱門的動物，才有資格被保護或被喜歡嗎？」他在展覽現場打造一間嬰兒房，而桌上擺滿各種「不討喜、冷門的生物圖鑑」，當觀眾拿起桌上的生物圖鑑卡掃描，嬰兒房的裝潢、家具，就瞬間變成用「不討喜、瀕臨絕種動物」的花紋形象，裝飾成的有趣房間。

▲▼台北當代藝術館推出「安全室」、「環世界日誌」雙主題展覽，聚焦於災難、萬物共生議題。（圖／記者林育綾攝）

▲▼《可愛動物主義》將嬰兒房的裝飾圖案，變成冷門生物。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台北當代藝術館推出「安全室」、「環世界日誌」雙主題展覽，聚焦於災難、萬物共生議題。（圖／記者林育綾攝）

藝術家利用「幼體可愛化」的技術，將冷門的物種放入人類剛出生的環境之中，背後想問的是：「如果在人們小時候，房間裡看到的不是熊、獅子、大象；而是珊瑚、蜥蜴、變形蟲，那我們對世界的印象會變成什麼樣子？」

林承緯（大緯）說，「環世界」的概念可以讓我們重新思考，做為「人類」平常感覺到的世界，是否對於其他動植物來說，並不是普遍的經驗。透過藝術家的技術與科學家、科學儀器的協作，這些作品試圖靠近各種「非人生命」的感官經驗，同時也在探問「同理」的可能性與極限。

「安全室」、「環世界日誌」雙主題展覽，聚焦於災難、萬物共生議題，還有多項作品，啟發人們反思現實世界，並開啟對未來的想像，5月24日至9月7日在「台北當代藝術館」展出。

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