照片震撼世界！加薩孩子「瘦如骷髏」剩2.5kg　戰火下的飢餓烙印

▲加薩孩子一出生就面臨戰爭與飢餓,營養不良。(圖/VCG)

記者詹雅婷/綜合報導

加薩戰爭至今未歇,以色列總理納坦雅胡本周表示,以軍數日內就會全力進攻加薩。只不過長時間戰火早已讓平民飽受苦難,衛報12日刊出加薩6個月女嬰希瓦的故事,她一出生就得面對戰爭與飢餓,體重僅2.5公斤,從未歷經過其他一切。另外一名5歲男童雙頰凹陷,瘦如骷髏,衣服一掀開,骨頭清晰可見。

衛報12日透過報導「震驚世界的照片」(A picture that shocked the world)一文指出,女嬰希瓦(Siwar Ashour)2024年11月20日在加薩走廊出生,但一家人眼前除了要面對以軍襲擊,還面臨食物與水取得的問題。她的23歲母親納茲瓦(Najwa Aram)直言,「(希瓦)瘦得不自然,她這個年紀的孩子體重應該要6公斤以上,不是只有2到4公斤」。

▲希瓦擁有一雙棕色大眼睛,但她嚴重營養不良,四肢瘦弱,不斷腹瀉。(圖/VCG)

BBC指出,希瓦擁有一雙棕色大眼睛,但她嚴重營養不良,四肢瘦弱,不斷腹瀉。醫師警告,若情況無法改善,希瓦會有生命危險,但如果有牛奶或能夠接受治療,就能好轉。

希瓦一家人靠的是慈善廚房提供的食物及人道主義援助度日,父親失明無法外出工作,但以色列對加薩全面封鎖數十天之久,援助相當短缺。如今母女倆的食物只剩下一袋和數罐麵粉,且希瓦的身體狀況需要特殊配方奶,只不過配方奶越來越難找、價格高昂,讓目前懷有身孕的納茲瓦開始擔憂,在下一胎出生之前,就會失去希瓦。

類似狀況不只發生在希瓦身上。依據外媒拍攝到的照片,5歲巴勒斯坦男童拉卡(Osama al-Raqab)瘦到背部一根根骨頭清晰可見,雙頰明顯凹陷,猶如骷髏。

▲加薩5歲男童拉卡雙頰凹陷。(圖/VCG)

Five-year-old Osama Al-Ruqab suffers from severe malnutrition that has turned his body into a skeletal frame, due to the ongoing war, blockade, and closure of crossings. His condition has led to extreme weight loss and severe bone weakness. We appeal to humanitarian organizations… pic.twitter.com/2aED4K5fBi