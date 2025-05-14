照片震撼世界！加薩孩子「瘦如骷髏」剩2.5kg　戰火下的飢餓烙印

▲加薩孩子一出生就面臨戰爭與飢餓，營養不良。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

加薩戰爭至今未歇，以色列總理納坦雅胡本周表示，以軍數日內就會全力進攻加薩。只不過長時間戰火早已讓平民飽受苦難，衛報12日刊出加薩6個月女嬰希瓦的故事，她一出生就得面對戰爭與飢餓，體重僅2.5公斤，從未歷經過其他一切。另外一名5歲男童雙頰凹陷，瘦如骷髏，衣服一掀開，骨頭清晰可見。

衛報12日透過報導「震驚世界的照片」（A picture that shocked the world）一文指出，女嬰希瓦（Siwar Ashour）2024年11月20日在加薩走廊出生，但一家人眼前除了要面對以軍襲擊，還面臨食物與水取得的問題。她的23歲母親納茲瓦（Najwa Aram）直言，「（希瓦）瘦得不自然，她這個年紀的孩子體重應該要6公斤以上，不是只有2到4公斤」。

▲希瓦擁有一雙棕色大眼睛，但她嚴重營養不良，四肢瘦弱，不斷腹瀉。（圖／VCG）

BBC指出，希瓦擁有一雙棕色大眼睛，但她嚴重營養不良，四肢瘦弱，不斷腹瀉。醫師警告，若情況無法改善，希瓦會有生命危險，但如果有牛奶或能夠接受治療，就能好轉。

希瓦一家人靠的是慈善廚房提供的食物及人道主義援助度日，父親失明無法外出工作，但以色列對加薩全面封鎖數十天之久，援助相當短缺。如今母女倆的食物只剩下一袋和數罐麵粉，且希瓦的身體狀況需要特殊配方奶，只不過配方奶越來越難找、價格高昂，讓目前懷有身孕的納茲瓦開始擔憂，在下一胎出生之前，就會失去希瓦。

類似狀況不只發生在希瓦身上。依據外媒拍攝到的照片，5歲巴勒斯坦男童拉卡（Osama al-Raqab）瘦到背部一根根骨頭清晰可見，雙頰明顯凹陷，猶如骷髏。

▲加薩5歲男童拉卡雙頰凹陷。（圖／VCG）

Five-year-old Osama Al-Ruqab suffers from severe malnutrition that has turned his body into a skeletal frame, due to the ongoing war, blockade, and closure of crossings. His condition has led to extreme weight loss and severe bone weakness. We appeal to humanitarian organizations… pic.twitter.com/2aED4K5fBi — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) April 24, 2025

依據聯合國統計，自2025年初以來，已有約1萬例兒童急性營養不良個案，且食物價格飆升1400%，且因為食物供應耗盡，慈善廚房正一間間關閉，犯罪集團、絕望平民的搶劫事件讓情況變得更加嚴重。

以色列3月2日中斷所有運入加薩的人道主義援助及相關物資，並稱恢復軍事行動施壓哈瑪斯，迫使其釋放人質。聯合國稱，以色列封鎖加薩的行為對平民構成殘酷集體懲罰；聯合國人道事務副秘書長佛萊徹（Tom Fletcher）指出，以色列身為占領國，必須允許人道主義援助進入，這些援助以及平民的性命永遠不該是談判籌碼。