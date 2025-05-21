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7-11推「拉拉熊周邊」快閃購！野餐露營、居家實用療癒爆棚

▲▼7-ELEVEN推出「拉拉熊野餐露營精品活動」。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11推出「拉拉熊野餐露營周邊」超過20款。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN全店集點再度與軟萌「拉拉熊」合作，以野餐露營為主題開發超過20款超萌周邊，更針對女性客群推出居家系列，搶眼單品像是拉拉熊睡袋、造型霓虹燈、小孩的騎乘玩具等都有，5月28日下午3點起門市快閃購，消費不限金額，結帳時只要有會員，就可用最低199元起加購任一款。

▲▼7-ELEVEN推出「拉拉熊野餐露營精品活動」。（圖／記者林育綾攝）

▲「拉拉熊野餐露營精品活動」每款都讓人少女心噴發，快閃購加價199元起。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN全店精品推出「拉拉熊野餐露營精品活動」，每一款都讓人少女心噴發，快閃購加價199元起就能獲得，邀粉絲打造療癒野餐日。像是「造型野餐地墊」秒變野餐場焦點，海綿夾層舒適，雙面防潑水，好清潔且收納方便，加價購499元。

▲▼7-ELEVEN推出「拉拉熊野餐露營精品活動」。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN推出「拉拉熊野餐露營精品活動」。（圖／業者提供）

「戶外露營拖車」結構穩固、收納強大，無論是帶著孩子出遊，還是搬運裝備都超實用，可乘載60kg，加價購1299元。「拉拉熊造型睡袋」1400g輕量化材質，舒適溫度，安全包覆，可拼接成雙人睡袋，加購價1199元。

想遮陽躲太陽推薦「速開遮陽帳」，一拉即開，輕巧好帶，加購價899元。出外露營、野餐或郊遊都能搭配「探險帽」輕鬆遮陽，折疊好收納，加購價399元。

▲▼7-ELEVEN推出「拉拉熊野餐露營精品活動」。（圖／記者林育綾攝）

▲居家周邊有「拉拉熊造型霓虹燈」可擺設裝飾、夜燈使用。（圖／記者林育綾攝）

居家周邊有「拉拉熊造型霓虹燈」可擺設裝飾、夜燈使用，可掛於牆面，也可站立於桌面，加購價899元。

顏值爆棚的「拉拉熊騎乘玩具」有小白熊、拉拉熊造型，大人小孩都可玩，家居布置也適合，加購價2499元。還有「45cm趴姿大公仔」、「放鬆公仔」、「瞇眼公仔」等，除了療癒又能為居家環境加分。

▲▼7-ELEVEN推出「拉拉熊野餐露營精品活動」。（圖／業者提供）

▲「床包三件組」瞬間升級少女臥室，「拉拉熊騎乘玩具」、「趴姿大公仔」、「放鬆公仔」、「瞇眼公仔」等，療癒又能為居家環境加分。（圖／業者提供）

拉拉熊「不鏽鋼冷變杯」共2款造型，杯體遇冷變色，可堆疊收納省空間，加購價299元。「拉拉熊造型擦手巾」柔軟蓬鬆，吸水性佳，199元。「床包三件組」萌感爆棚，瞬間升級少女臥室，加購價799元。

▲▼7-ELEVEN推出「拉拉熊野餐露營精品活動」。（圖／記者林育綾攝）

▲「拉拉熊野餐露營精品活動」5月28日下午3點起，全台7-11門市快閃購。（圖／記者林育綾攝）

「拉拉熊野餐露營精品活動」全系列周邊自5月28日下午3點起，全台7-11門市快閃購，消費不限金額，結帳時只要有OPENPOINT會員，就可用最低199元起加購任一款，讓粉絲跟拉拉熊一起放慢步調。

●全家 X 史努比周邊

全家與2025年「澎湖國際海上花火節」合作，即日起至7月29日，在澎湖地區全家消費指定商品滿500元，即可獲得限量「史努比伸縮識別夾」（兩款隨機贈送）或「史努比果凍貼」一份，數量有限，送完為止。

「伸縮識別夾」作為交通票卡佩戴或上班使用，都可愛又實用。果凍貼可黏貼於冰箱、窗戶等光滑家居用品上，讓生活空間充滿史努比可愛魅力。

▲▼全家推出「史努比75週年」主題，開賣多款史努比周邊商品。（圖／業者提供）

▲全家推出滿額送史努比周邊。（圖／業者提供）
 
「全家行動購」也應援2025澎湖國際海上花火節「史努比75週年」主題，開賣多款史努比周邊商品，無論是生活小物、時尚單品、質感玩具都能一次購足。

首推小巧實用的史努比矽膠零錢包580元、夏季補水實用的不鏽鋼冰霸杯650元、兼具可愛又時尚的漁夫帽590元等，史努比的粉絲們可把握。

▲▼全家推出「史努比75週年」主題，開賣多款史努比周邊商品。（圖／業者提供）

▲「全家行動購」也應援2025澎湖國際海上花火節「史努比75週年」主題，開賣多款史努比周邊商品。（圖／業者提供）

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關鍵字：

拉拉熊7-11史努比全家

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