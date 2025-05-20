超商520優惠來了！咖啡「買1送1」、寄杯省錢組合一次看

▲超商推出520咖啡寄杯優惠，多組優惠價520元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

520諧音「我愛你」特殊日，超商紛紛在5月20日推出多項甜蜜優惠，7-11今（20日）咖啡寄杯「每組520元」，最多一口氣省200元；全家除了推出雞胸肉搭咖啡組合56折，還祭出超狂「鑽石買1送1」。萊爾富也有咖啡「買1送1」、OKmart也有咖啡買2送1、焦糖拿鐵10杯520元。

★7-ELEVEN

7-11「OPENPOINT行動隨時取」自5月20日至5月26日，限時7天多組咖啡「520元優惠」。

特大杯拿鐵，10杯520元，74折（原價70元/杯）。

特大杯美式，12杯520元，72折（原價60元/杯）。

大杯濃萃美式／濃萃拿鐵，12杯520元，72折（原價60元/杯）。

大杯精品拿鐵／馥芮白，7杯520元，57折（原價120元/杯）。

中杯精品美式／拿鐵任選，10杯520元，57折（原價90元/杯）。

珍珠焙火烏龍奶茶／咖啡珍珠歐蕾，12杯520元，58折（原價75元/杯）。

▼7-11「OPENPOINT行隊隨時取」5月20日至5月26日，多組咖啡520元。（圖／業者提供）

★全家

全家即日起至5月27日，在APP隨買跨店取推出「Let’s Café +雞胸肉」超值組合，「Let’s Café特濃美式5杯＋金豐盛指定嫩雞胸5入」，優惠價下殺345元，相當於56折。

若搭配「全盈+PAY」支付工具，精打細算再升級。5月27日前在全家店舖使用全盈+PAY付款，9款指定商品享「買1送1」，包含：FamiCollection竹炭天然鹼性水、阿奇儂指定冰品、威德保健飲品⋯等。

▼全家APP推出咖啡＋雞胸肉優惠。（圖／業者提供）

●鑽石買1送1

另外，全家迎戰520浪漫商機，獨家推出「買0.3克拉鑽石項鍊，送0.5克拉裸鑽」限量預購活動。

即日起至7月12日，在「全家FamiPort 機台」預購BELLE MADAME「閃耀時刻0.3克拉（30分）鑽石項鍊」，原價15,999元，優惠價12,800元，再豪氣加贈價值13,999元具國際IGI證書的0.5克拉（50分）裸鑽。

▲全家罕見在520推出鑽石優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至5月27日，也推出咖啡限時優惠，蜂蜜美式或拿鐵、特大杯美式或拿鐵，同品項「買1送1」。

▼萊爾富咖啡買1送1。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 搶攻520告白商機，限定5月20日OKCAFE 特大杯莊園美式、特大杯莊園美式拿鐵，同品項「買2送1」。

「OKmall雲端商城」同步推出人氣寄杯組合，限今天「經典可可12杯520元」、「焦糖拿鐵10杯520元」，讓消費者可用象徵「我愛你」的數字傳遞心意。

▲OKmart 搶攻520告白商機，OKCAFE推出優惠。（圖／業者提供）