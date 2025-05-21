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10元喝特大拿鐵、洗衣精買1送1　超商連5天「省錢優惠」懶人包

▲▼全家特大杯咖啡、私品茶。（圖／全家提供）

▲全家Let's Café特大杯拿鐵、美式「第二杯10元」。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

天氣日漸炎熱，超商也紛紛推出特大杯咖啡優惠，適合冰飲，全家今（21日）起至5月25日，連續5天Let's Café 特大杯拿鐵、美式「第二杯10元」，還有多項飲品「買2送1」、洗衣精及衣物清新噴霧「買1送1」。萊爾富同步限時殺優惠，泡麵飲料買1送1、第二件10元，還有衛生紙8包超殺價89元。

★全家

全家即日起至5月25日推出會員限定優惠，多項商品加價購、買1送1，指定Fami蜂蜜水、四季春茶「加10元就能多一瓶」，Let's Café特大杯美式、特大杯拿鐵「第二杯10元」。

卡迪那德州薯條、森永in果凍「買2送1」、可果美蔬果汁「買1送1」。生活用品有熊寶貝洗衣精、衣物清新噴霧也有「買1送1」優惠，日常補貨可把握機會。

▼全家會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至5月25日限時殺優惠，農心爽口海鮮味烏龍麵、悅氏Light鹼性水、UCC無糖黑咖啡祭出「買1送1」，冰品有Niseko指定雪糕「第二件10元」。日用品有舒潔米奇衛生紙8包，原價280元，特價89元，趁機補貨超省。

▼萊爾富即日起至5月25日限時殺優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

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