4部發電機組同時掛點　台電認了「很罕見」：會徹底檢討

▲台電表示，4部發電機組日前罕見同時掛點，已認真要求同仁、維修人員徹底去了解、檢討發生原因。（圖／記者廖婕妤攝）

記者趙蔡州／綜合報導

核三廠二號機17日除役後，台灣正式進入「非核家園」，不料日前興達電廠3、4號燃煤機組緊急開機，引發外界質疑是不是電力不足。對此，台電表示，因21日發生4部發電機組罕見同時故障，導致約300萬瓩的供電能力受影響，備轉容量因此低於8％，才會啟動興達電廠機組，跳機原因會徹底檢討。

台電董事長曾文生23日在記者會上解釋興達電廠機組啟動的原因，他指出，近期因氣溫攀升，用電量增加，加上大潭1號機、林口1號機，以及和平兩部機組21日同時故障，導致約300萬瓩的供電能力受影響，備轉容量低於8％，才會依規啟動興達3、4號機作為緊急備援，以穩定供電。

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至於4部機組故障原因，曾文生也指出，四部中大型機組同時跳機的機率相當低，已認真要求同仁、維修人員徹底去了解、檢討發生原因，故障的機組預計26日及端午節前會陸續恢復供電，另外還在大修的明潭水力機組、興達1部燃氣機組也會陸續歸隊。

曾文生也透露，今天整年的用電規劃，早在去年就已經開始排程，也將核三廠二號機除役等變數納入考量，預期今年夏季的夜間尖峰期備轉容量率仍可維持在7%左右，所有調度資源也會妥善應用，除非發生故障，否則緊急備用機組原則上不會啟動。