三峽肇事翁仍昏迷「無法作筆錄」　公園逗留10分鐘原因曝光

▲余翁目前仍在加護病房觀察，意識狀況尚無法接受偵訊。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區19日發生3死12傷的重大車禍，肇事的78歲余姓老翁，案發時送往亞東醫院至今已第4天，警方表示，余翁當天開車回到三峽後，曾經前往公園，目的是放置植栽及肥料，至於先前傳出的做伸展操，可能是在他放置植栽及肥料之後的動作。

據了解，余姓老翁在三峽國成街追撞機車、學童，最後撞上分隔島停下，警消人員到場，余翁仍有意識，警員詢問當時狀況，僅說「我忘記了」隨後就呈現昏迷，救護人員送往亞東醫院急救，接連動了2次手術，轉往加護病房觀察，而余翁雖然恢復狀況緩慢，但生命徵象趨往穩定。

▲車上的粉圓冰為余男在關西服務區所購買。（圖／記者陸運陞翻攝）

三峽警方進一步解釋，今日上午主治醫師表示，余翁目前仍在加護病房觀察，意識狀況尚無法接受偵訊。

警方表示，余翁未第一時間返家，經查證是在公園旁臨停，下車放置種植盆栽及放置肥料，大約停留10分鐘左右，才繼續開車往國慶路住處。對於車上發現粉圓冰，經查證是余翁從高速公路返程途中，行經關西休息站所購買，並非在三峽地區繞行購買，但有無邊開車邊吃的情況，目前還有需待肇事余翁清醒後釐清事項，並會交叉比對相關事證，檢警一定會做最詳盡及完整的調查，全力還原真相，給被害人及家屬一個交代。

▲三峽警方出面，針對余翁未直接返家、車上粉圓冰來源及誤傳需再動手術解釋。（圖／記者陸運陞攝）