重慶南路車禍8傷！駕駛座安全氣囊爆開　熱心男揹出78歲肇事翁

記者黃彥傑、邱中岳、莊智勝／台北報導
台北市中正區重慶南路一段今(23日)下午傳出一起嚴重車禍，警方初步調查，一輛黑色轎車在紅燈後仍高速闖越路口，當場撞上行人、以及前方多部轎車、公車，造成8人受傷。初步了解，肇事的駕駛邱翁(78歲)事故發生後安全氣囊爆開，一度受困駕駛座，現場民眾立即打開車門，將邱翁揹出；邱翁自述右腰痛、左臉腫脹，幸意識清醒，後續送往中興醫院治療。
▲北市重慶南路一段車輛衝撞釀8傷，駕駛一度受困車內，現場民眾立即將其揹出。（圖／記者民眾提供，下同）
記者黃彥傑、邱中岳、莊智勝／台北報導
台北市中正區重慶南路一段今(23日)下午傳出一起嚴重車禍，警方初步調查，一輛黑色轎車在紅燈後仍高速闖越路口，當場撞上行人、以及前方多部轎車、公車，造成8人受傷。初步了解，肇事的駕駛邱翁(78歲)事故發生後安全氣囊爆開，一度受困駕駛座，現場民眾立即打開車門，將邱翁揹出；邱翁自述右腰痛、左臉腫脹，幸意識清醒，後續送往中興醫院治療。
▲北市重慶南路一段車輛衝撞釀8傷，駕駛一度受困車內，現場民眾立即將其揹出。（圖／記者民眾提供，下同）
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