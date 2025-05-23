重慶南路車禍8傷！駕駛座安全氣囊爆開　熱心男揹出78歲肇事翁

北市中正區重慶南路2段上，在23日下午2時許，傳出1台轎車突然暴衝，直接闖過一個紅綠燈，又撞上前方正在停等紅燈的公車、3台自小客車，且還波及2台機車以及1名行人，警消到場後將8名傷者分別送往醫院，所幸傷者僅肢體擦挫傷，警方也調閱監視器釐清事發狀況。