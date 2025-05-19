「開槍射殺你」台男冒名恐嚇日本政界人士　檢求刑1年以上

▲宜蘭張姓男子臉書跨國匿名炸彈恐嚇日本政要團體24次，被宜蘭地檢署求刑1年以上。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭張姓男子去年11月間，以暱稱「荒井啓」在臉書社群平臺上，連續對24位日本政治人士及團體留言恐嚇「我在你的車上安放了炸彈，我會引爆它並殺死你」、「我會去你家開槍射殺你」、「我會去你家放火把你燒死」等，涉犯《刑法》第305條恐嚇危害安全罪，因此案不僅引起日本警方高度重視，也對我國國際形象造成影響，宜蘭地檢署具體求處張男各次犯行均判處有期徒刑2月以上，並合併執行有期徒刑1年以上，以儆效尤。

宜蘭地檢署檢察官林永近日指揮刑事局國際刑警科及宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊，成功偵破一起跨境網路恐嚇案。2024年11月間，張姓男子以暱稱「荒井啓」在臉書社群平臺上，連續對24位日本政治人士及團體發表恐嚇留言，內容包括「我在你的車上安放了炸彈，我會引爆它並殺死你」、「我會去你家開槍射殺你」、「我會去你家放火把你燒死」等，涉犯《刑法》第305條恐嚇危害安全罪，全案偵查終結後，已提起公訴。

張男利用網際網路匿名進行跨境犯罪，透過臉書社群平臺發表恐嚇言論，引發日本警方高度關注。臉書公司（Meta）及日本警方通報後，刑事警察局迅速展開調查，並由宜蘭地檢署檢察官指揮偵辦。專案小組透過分析日籍受害者資料、追蹤涉案IP網路服務申裝地等數位跡證，最終鎖定嫌疑人。執行搜索票後，警方成功破獲案件，並扣得作案手機1支。

檢察官審酌張男以匿名方式進行跨境連環犯罪，恐嚇24位日本政治人士及團體，計犯24次恐嚇危害安全罪。此案不僅引起日本警方高度重視，也對我國國際形象造成影響。宜蘭地檢署因此具體求處張男各次犯行均判處有期徒刑2月以上，並合併執行有期徒刑1年以上，以儆效尤。

宜蘭地檢署強調，網路空間雖具匿名特性，但絕非法外之地。任何網路違法行為皆可透過數位跡證追查源頭，民眾切勿心存僥倖，以身試法。檢警表示，將全力查緝各類網路犯罪，致力於淨化網路環境，守護網路秩序，確保社會安全。