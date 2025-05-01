臉書3.8萬則詐騙廣告卻零開罰　數發部答詢擺爛讓刑事局怒打臉



▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

真是喪權辱國！台灣近10年詐騙犯罪橫行、被害人數及被詐騙金額年年屢創新高！國民黨立委洪孟楷1日上午質詢數位發展部質疑該部對散播詐騙廣告的網路平台業者涉嫌觸犯「詐欺犯罪危害防制條例」開罰情況，數發布官員居然大喇喇表示：尚未收到內政部蒐集臉書等網路平台的違法樣態，迄今對投資、仿冒名人邀約投資等詐騙廣告橫行的臉書平台毫無裁罰紀錄，台灣民眾只能自求多福。

對於數發部官員聲稱：迄今未收到詐騙廣告監察機關－警政署刑事局提供的網路平台違法樣態蒐集報告，但刑事局傍晚發表聲明澄清，表示從今年1月起到3月底，警方根據「防詐條例」39條1項3款規定，通報臉書下架3.8萬則詐騙廣告，臉書業者採取「不告不理」高傲態度，均等警方通報才下架、因此無任何開罰紀錄，但詐騙廣告通報下架後，相同的詐騙廣告卻一再重複刊登，警方只能疲於奔命通報「每天都在監控、通報詐團廣告、通知臉書下架；然後隔天又在臉書看到同一則廣告，重複做一樣的事，卻對民眾毫無幫助」關鍵開罰權在數發部手上，但數發部迄今毫無作為。

另外警方也打臉數發部官員遭質詢辯稱「迄今未收到臉書平台的違法樣態報告」，刑事局早在上週4月25日就彙整美商Meta公司刊登未揭露出資者詐騙廣告通報行政院移請數發部依法開罰、警方也會彙整重複刊登詐騙廣告刊登者，函請律師事務所要求臉書業者封鎖、停權相關涉詐粉專、帳號，但臉書迄今均未理會。

警界知情人士透露，早在2016年臉書一頁式廣告賣場詐騙盛行時，警方就在行政院跨部會打詐協作會議提出主管機關需針對臉書等網路平台收費、刊登詐騙廣告進行法律規範和行政裁罰遏止詐團氣焰，但9年過去了，政府迄今對臉書等社群平台業者屢屢刊登詐騙廣告開罰紀錄仍是0，政府再三籌組打詐國家隊全力打詐，決心和成果如何？相信全民看在眼裡。

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