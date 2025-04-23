雙女法庭對決！陳沂挨告盜圖寫業配　法官勸和解李怡貞聽進去了

記者黃哲民／台北報導

網紅陳沂被控2023年截圖律師李怡貞的臉書虛擬頭像圖卡抓錯字，順勢推銷葉黃素產品，被起訴涉犯《著作權法》，台北地院今（23日）首度開庭，雙女親自出庭交鋒，陳不認罪，主張李無本件圖片著作權、寫廢文不受保護，李強調自己有原創性，批陳「不告而取謂之偷」，法官勸諭雙方若無「不共戴天之仇」，可試行調解做正向示範，擇期再開庭。

▲網紅陳沂被控盜用律師李怡貞的臉書虛擬頭像圖卡寫業配文，涉犯《著作權法》，今（23日）到台北地院首度出庭，強調自己沒錯但願意調解 。（圖／記者黃哲民攝）

陳沂開庭前揶揄說期待跟李怡貞同台，「蠻值得看一下有保養沒保養的差別」，並挖苦對方放話求償7億「說到要做到，加油！」陳開完庭仍酸李別把Meta虛擬替身著作權占為己有，要告也是Meta來告。

▲網紅陳沂被控盜用律師李怡貞的臉書虛擬頭像圖卡寫業配文，涉犯《著作權法》，今（23日）到台北地院首度出庭，強調自己沒錯但願意調解 。（圖／記者黃哲民攝）

陳沂自稱一直是被告、被動的一方，只能配合，她今出庭打扮造型是《太陽的後裔》，因她被李怡貞說短髮比長髮更像宋慧喬，陳狀似認真說「如果美貌是一種罪，我也只能欣然接受」。

李怡貞開庭前說不會和解，已給過陳沂機會、是陳沂拒絕，是否求償7億還要看狀況。李開完庭受訪說會考慮法官的勸諭，因陳也說願和解，李表示自己擔任司法院調解委員，身為公眾人物確實要給大眾良好的正向示範。

李怡貞說現在法官檢察官要處理的案子很多，沒必要讓案子都得透過法院解決，她認為法官提出很好的建議，可讓大眾了解原來案子可調解解決，「我一定會好好考慮」。

▲律師李怡貞告網紅陳沂盜她臉書圖卡寫業配文，今（23日）到台北地院首度開庭後，願考慮法官的勸諭試行調解。（圖／記者黃哲民攝）

陳沂和李怡貞常PO文隔空鬥嘴，本案源於2023年5月28日，李在自己粉專「女人大律師」發表1篇自製圖卡，內容寫著「然候就算四八兩這樣罵我，我還是覺得她剪短後比之前更像宋慧喬，這方面我立場很堅定。不擔心」，並搭配1個長髮女子的虛擬頭像。

陳沂擷取這篇圖卡抓錯字，指出然「候」應為然「後」，虧李怡貞需要吃葉黃素保養，陳並順勢推銷自己代言的葉黃素產品，李告陳侵犯著作權。

檢方認為這張圖卡透過文字結合創建虛擬替身，搭配背景版面及整體構圖設計，是李怡貞針對自身特徵及商業需求，運用個人精神力創作，應受保護，起訴陳沂涉犯《著作權法》公開傳輸侵害他人著作財產權等罪嫌。

▲律師李怡貞告網紅陳沂盜她臉書圖卡寫業配文，今（23日）到台北地院首度開庭後，願考慮法官的勸諭試行調解。（圖／記者黃哲民攝，下同）

陳沂沒委任律師，今親自上陣，主張本案圖卡中的圖片，是以臉書AI功能一鍵生成，著作權屬於臉書母公司Meta，圖卡的編輯部分，陳說早年自稱「四八兩」，因她的「沂」字常被說成「三斤」，就是48兩，且很多媒體報導過她外型像宋慧喬。

陳沂說李怡貞多次公開自承寫廢文，她也認為本件圖卡是廢文，毫無原創性，至於文字敘述本身，陳認為縱然李有著作權，但她仍可合理使用，目的是改錯字，且跟她的業配文關聯性很低。

李怡貞反擊指出別人未必能用臉書AI做出跟她相同的圖卡，她故意在「候」字上方放1個鳥的圖案，暗示有眼睛的人都看得出來陳沂跟宋慧喬天差地別，不同編排方式「鳥就不會落在『候』上面」，加上受限字數符合臉書模板，「更證明我運用精神力創作」。

陳沂當庭笑出聲嘲諷，法警請她注意法庭秩序、別笑了。法官勸諭雙方都有高知名度，「你們寫的1篇文章，點閱率都比法院判決高很多」，網友也常會分享對手的文章幹譙，「你我都會這樣做，其中當然也有精神力，只是...」。

法官自嘲法院、檢察署常被幹譙得要死，「又能怎樣，這是台灣社會認同的言論自由」，法官強調不認為雙方寫廢文，「但廢文是好事，對心靈有益」，不過未必要鬧進法院，勸諭雙方試行調解，「在社會紛亂之際，做比較好的示範」。

陳沂強調「我沒錯，但我願和解」。李怡貞表示提告前已公開提醒陳踩線了，陳卻持續抹黑，貶低她的社會形象，甚至說她跟詐團掛鉤。

法官強調不認識雙方，「也不知妳們有沒有不共戴天之仇」，但「黃國昌、柯文哲也會被不同意見攻擊」，公眾人物應有雅量，可讓大眾知道訴訟糾紛能調解解決、相互尊重，若2人能放下身段，給大眾更多啟發，「就有意義太多了」，擇期再開庭。