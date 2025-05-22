　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南建案爆模傾斜如「台版比薩斜塔」　工務局緊急喊停工

▲善化區一處建案施工爆模傾斜，畫面如比薩斜塔引發網友熱議。（記者林東良翻攝，下同）

▲善化區一處建案施工爆模傾斜，畫面如比薩斜塔引發網友熱議。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市善化區一處建案在灌漿過程中發生「爆模」意外，導致鋼筋混凝土結構向前傾斜，整體如「台版比薩斜塔」般驚悚，畫面在網路曝光，引發熱議，業者表示傾斜原因為「爆模」鋼筋支撐未能承受灌漿壓力，已緊急停工並通報工務局處理，所幸並無人員傷亡。

目擊民眾將現場畫面上傳社群，可見建築結構外層護網及支架明顯傾斜，支撐鋼筋也有塌落情況，網友驚呼：「這是台灣版比薩斜塔，嚇到差點閃尿」。此事引起網友熱議，網友是否質疑施工節奏過快導致失衡所致。

據了解，所謂「爆模」是指模板未固定牢靠或混凝土灌漿壓力過大導致結構炸裂。資深工地主任分析，本次傾斜與地基無關，主因在於支撐未妥善施作。業者則回應，目前將拆除前方佈景與受損鋼筋，後方建築結構穩定無虞，將提出復工計畫報請工務局審查，通過後方可重新動工，估計至少需等待1個月。

台南市工務局則表示，現場已依《建築法》58條勒令停工，裁罰營造廠新台幣1萬8千元，稍早技師公會也要求建案業者提供拆除計畫，以及後續的施工支撐計畫報請工務局。

台南市善化區公所與台南市工務局表示，將持續監督建案安全，要求業者提出完整補強與安全維護計畫，確保公共施工品質與鄰近居民安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
館長講到哭了！　「2原因釀心悸」病況曝
確定了！孫易磊今轉支配下　父母飛北海道見證
快訊／大雷雨炸2縣市　警戒區域曝
昆凌90歲爺爺世壯運狂奪金！　醫曬3圖揭驚人對比
他求問「出國只能玩4天」　一票人推爆1地：近又好吃
19歲女大生載妹回家遇死劫！　父母悲痛認屍
大刪補助款！　行政院：地方政府有歲計賸餘或舉債空間可支應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鄭文燦涉貪案勘驗會議紀錄　辯檢又互嗆！審判長扮和事佬

詐領助理費78萬！基隆綠營議員張顥瀚判刑2年　本人回應了

19歲女大生載妹回家遇死劫！父母悲痛認屍相驗　2肇事人靈前拈香

獨／虐殺警察「線人」！擄上山還沒斷氣...鐵鏟奪命再挖坑埋屍

快訊／高雄工人從1.5m高大貨車摔落　頭部撕裂傷送醫急救

公司面臨下市「董座貸款摜壓股價」　正峰私募增資反虧千萬

南方澳海灘驚見男屍！釣客急報案　「上身赤裸穿黑褲」身分待查

恐怖畫面曝光！花蓮微電車騎士遭撞倒地　廂型車沒停將他輾斃

台南建案爆模傾斜如「台版比薩斜塔」　工務局緊急喊停工

鐵齒男20天3度酒駕被逮！拒測只罰1萬4　原來他騎「這種車」

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

劉雨昕喝咖啡流成一攤　超傻眼：怎麼會這樣？

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

【阿公跑得比我還快】世壯運91歲蒙古阿公8mins內跑完1500公尺！

鄭文燦涉貪案勘驗會議紀錄　辯檢又互嗆！審判長扮和事佬

詐領助理費78萬！基隆綠營議員張顥瀚判刑2年　本人回應了

19歲女大生載妹回家遇死劫！父母悲痛認屍相驗　2肇事人靈前拈香

獨／虐殺警察「線人」！擄上山還沒斷氣...鐵鏟奪命再挖坑埋屍

快訊／高雄工人從1.5m高大貨車摔落　頭部撕裂傷送醫急救

公司面臨下市「董座貸款摜壓股價」　正峰私募增資反虧千萬

南方澳海灘驚見男屍！釣客急報案　「上身赤裸穿黑褲」身分待查

恐怖畫面曝光！花蓮微電車騎士遭撞倒地　廂型車沒停將他輾斃

台南建案爆模傾斜如「台版比薩斜塔」　工務局緊急喊停工

鐵齒男20天3度酒駕被逮！拒測只罰1萬4　原來他騎「這種車」

歌后吳申梅為愛貓「每天吃藥」　揭8年情緣：第一眼就是牠

從極地到高牆內　陳彥博激勵收容人突破侷限迎向新生

11位地主取得共識　高雄地王旁「最貴菜園」2.65億出售

否認中火「火力全開」　曾文生：空污量減8成應給台電公道

飛來橫禍！日本電車強風擦撞「小型倉庫」　乘客1死2傷

「五月瘋藍莓」台中登場　音樂、藍莓與在地農產共譜農村新樂章

半夜施工還停電6小時！彰化人怒了　台電：縮短為2hrs

「台灣至寶」連線！新庄監督有個夢：古林睿煬8局、孫易磊關門

三峽OHCA女學生「創傷性腦損傷」　院方：加護病房救治中

鄭文燦涉貪案勘驗會議紀錄　辯檢又互嗆！審判長扮和事佬

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

社會熱門新聞

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

獨／警界憾事！年輕女警倒臥浴室離世

6寶媽女兵勾引長官喊「你淫了」　誣告性侵判5月

快訊／桃園市長任內涉貪！鄭文燦暴瘦現身法庭

余文正奪3命　曾握「3000萬元大同股票」

快訊／北市中山區驚見迫擊砲　現場緊急封鎖

三峽翁繞路買2碗粉圓冰　肇逃再釀3死12傷

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

快訊／三峽肇事翁醒了？新北檢澄清：還在昏迷中

獨／飆速168害死將出生寶寶！惡男擺爛搞消失

即／三峽車禍男童拔管脫險！另一童將動骨折手術

獨／熱褲妹是女藥頭　「果凍」黑歷史曝

英業達3幹部帶槍跳槽判刑　仁寶挨罰20萬

獨／養出2個殺人犯　81歲嬤一句話讓人掉淚

更多熱門

相關新聞

台南奇男超商撒錢洩憤　法官罰6千

台南奇男超商撒錢洩憤　法官罰6千

台南市永康3月間發生一起離奇事件，一名李姓男子拿600萬元現鈔，以「怕錢發霉」為由，把鈔票放在人行道上曬太陽，引起眾人圍觀，網友發現，李男還曾大鬧煎餃攤販被罰款8千元，而他後來前往超商領包裹時，不滿店員要核對證件，又在店內丟撒6千元現鈔及大聲嚷嚷，造成其他顧客受莫名驚嚇，台南法院以違反社維法罰他6千元。

夫妻散步被撞1死1傷　癲癇男5萬交保

夫妻散步被撞1死1傷　癲癇男5萬交保

愛心市民捐百萬專車台南汪汪隊升級出勤更舒適

愛心市民捐百萬專車台南汪汪隊升級出勤更舒適

癲癇發作撞死人！死者姊崩潰：有病為何不吃藥

癲癇發作撞死人！死者姊崩潰：有病為何不吃藥

夫妻被撞1死1重傷　相驗結果曝光

夫妻被撞1死1重傷　相驗結果曝光

關鍵字：

台南善化建案爆模傾斜停工

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林、彭于晏被瘋傳「復合6年」曖昧3細節被挖

鋒面掃全台　「雨最大」時間曝

林采緹認了「不愛男友戴套」

快訊／Andy遭爆出軌！

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

「女友約砲遇到弟弟」　網吃瓜：劇情比八點檔還狗血

三峽14歲女學生甦醒喊「我想去上學」惹淚崩

10菜1湯1萬被嫌貴！　餐廳闆娘貼菜單打臉

獨／警界憾事！年輕女警倒臥浴室離世

出國只能玩4天」！一票人推爆1國家：近又好吃

「非核家園」不到一週　興達電廠爆偷開燃煤機

消失2年！「AV騎乘位女王」蓮實克蕾雅宣布復出

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

LINE免費貼圖來了！李珠珢「陪你180天」

6寶媽女兵勾引長官喊「你淫了」　誣告性侵判5月

更多

最夯影音

更多

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面