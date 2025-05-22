台南建案爆模傾斜如「台版比薩斜塔」　工務局緊急喊停工

▲善化區一處建案施工爆模傾斜，畫面如比薩斜塔引發網友熱議。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市善化區一處建案在灌漿過程中發生「爆模」意外，導致鋼筋混凝土結構向前傾斜，整體如「台版比薩斜塔」般驚悚，畫面在網路曝光，引發熱議，業者表示傾斜原因為「爆模」鋼筋支撐未能承受灌漿壓力，已緊急停工並通報工務局處理，所幸並無人員傷亡。

目擊民眾將現場畫面上傳社群，可見建築結構外層護網及支架明顯傾斜，支撐鋼筋也有塌落情況，網友驚呼：「這是台灣版比薩斜塔，嚇到差點閃尿」。此事引起網友熱議，網友是否質疑施工節奏過快導致失衡所致。

據了解，所謂「爆模」是指模板未固定牢靠或混凝土灌漿壓力過大導致結構炸裂。資深工地主任分析，本次傾斜與地基無關，主因在於支撐未妥善施作。業者則回應，目前將拆除前方佈景與受損鋼筋，後方建築結構穩定無虞，將提出復工計畫報請工務局審查，通過後方可重新動工，估計至少需等待1個月。

台南市工務局則表示，現場已依《建築法》58條勒令停工，裁罰營造廠新台幣1萬8千元，稍早技師公會也要求建案業者提供拆除計畫，以及後續的施工支撐計畫報請工務局。

台南市善化區公所與台南市工務局表示，將持續監督建案安全，要求業者提出完整補強與安全維護計畫，確保公共施工品質與鄰近居民安全。