卡達送川普大禮！美國防部證實「已接收波音747」　將成空軍一號

▲川普接受卡達贈送的一架波音747。圖為空軍一號飛越拉什莫爾山上空。（圖／美國空軍）

記者閔文昱／綜合報導

美國國防部20日證實，已接受卡達贈送的一架波音747客機，將供美國總統川普作為「空軍一號」專機使用。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已正式接收該機，國防部發言人帕奈爾（Sean Parnell）強調，會在飛機上採取完善安全措施，並遵守聯邦法規完成接收流程。

川普稍早在白宮接見南非總統時，對媒體坦言此事，直言，「他們送給美國空軍一架噴射機。」根據美國廣播公司（ABC News）與《紐約時報》先前報導，該架由卡達王室贈送的波音747-8，內裝奢華，有如「飛行宮殿」，未來川普還打算卸任後轉交至其總統圖書館使用，但該計畫也引發憲政與道德爭議。

▲川普日前訪卡達達成重大經濟合作協議。（圖／達志影像／美聯社）

根據美國憲法「薪酬條款」（Emoluments Clause），總統不得接受外國元首或政府贈與的任何禮物。不過消息人士透露，川普擬透過將該機掛名空軍，再轉由總統圖書館接收，規避相關法律限制。民主黨全國委員會強烈抨擊，認為這是川普再度利用公職謀取私人利益，踐踏制度。

對此，白宮與司法部則聲稱，該專機的提供並非交換任何政治利益，且最終不歸川普個人所有，因此不違法、不違憲。