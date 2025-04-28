　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

對抗罕病20年！生命鬥士完成返家最後心願　一句話令人動容

▲罕病患者張女終於在生前返回老家，父親和姑姑與其對話。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

▲罕病患者張女終於在生前返回老家，父親和姑姑與其對話。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

29歲的張姓女子自小就與罕見的肌肉萎縮症合併呼吸衰竭病魔纏鬥，以驚人的意志力堅持超過二十年，不過近期病情開始悄悄惡化，因此向安養所在的台中榮總埔里分院表示「我想回家看看」的人生最後心願；院方因此與家屬合作反覆模擬演練，日前終於讓張女順利返回遙遠的山村老家，過程令人動容。

埔榮安寧團隊指出，張女在國小三年級被診斷出罹患罕病，年紀輕輕卻長年需仰賴呼吸器維生，醫師甚至曾預估她的壽命將止步於19到22歲；然而，張女卻靠著本身對生命的鬥志，以及父親和姑姑兩位親人不離不棄地守護下，超越醫學極限和時間框架，一路走到現在。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼醫療團隊協助張女整理儀器、管路。

▲▼醫療團隊協助張女整理儀器、管路，告知她即將返家。

▲醫療團隊告知張小姐即將返家。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮表示，張女的身體先前漸漸出現更多無法逆轉的衰退跡象，她躺在病床上仍保持眼神清澈、笑容溫柔，以細若蚊鳴卻堅定的聲音說道：「我想回家看看，看看我們家的窗戶，聽聽老家的聲音。」醫療團隊指出，張女老家位於遙遠山區，且她無法離開呼吸器，只要發生一點意外就可能會結束生命，因此與社團法人為愛呼吸協會與家屬密切合作，反覆演練、模擬、計算動線與風險，希望為張女可能是此生最後一次轉出和返家，築出一條安全且有尊嚴的路。

▲家屬圍繞張女祈禱唱詩歌。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲家屬圍繞張女祈禱唱詩歌。

埔榮回顧張女返家當天，醫護團隊、社工人員、家屬都嚴陣以待，設備一一確認、氧氣一秒不離，所有人緊張卻默契十足；當救護車駛進張女熟悉的巷弄時，親人們早已在門前等候，擁抱她、親吻她，一起祈禱、唱著聖歌，張女說道：「我很開心。」聲音很輕，卻聽得每個人心頭發熱。

院方強調，張女或許未來仍需長時間依賴呼吸器維生，或許再也無法走出病房，但也在返家那一天完成人生最深切的願望，讓大家得以看見一個人如何在無聲處選擇尊嚴，即使身體被疾病限制，仍然可以自由地選擇夢想的方向。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 5461 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／黑金專組檢察官帶隊！搜藍營新北黨部　帶走2女畫面曝
南韓校園攻擊！18歲學生「持刀砍殺」　校長等3人重傷
快訊／交流道嚴重事故！車頭爛毀潰縮　男意識不清受困
快訊／西濱「小貨車追撞皮卡」釀2傷！駕駛搶救無效亡
AI伺服器退燒　台灣首富成最大受災戶
休旅火燒車！後座1男慘成焦屍
蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」！岳父驚吐6字　真心話全說了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵端午疏運加開127班次列車 4／30起開放購票

搭捷運喝水！車廂竟廣播「呼叫保全抓人」傻眼　兩派戰翻：抓得好

超商1食品「一排貼打折」也沒人拿？大票秒懂：寧願吃2顆蛋

逛超市驚見賣「甜點空盒」！網全笑翻：國王的布蕾

台灣獲選2025全球最便宜旅遊國　交長：性價比高

今全台變天「南部也下了」　鄭明典：很大部分屬鋒前雨

對抗罕病20年！生命鬥士完成返家最後心願　一句話令人動容

今鋒面快速通過　雨最大時間曝

蔡阿嘎被堂妹狠酸！　蔡家老么曝家族恩怨內幕

賴清德母校爆「免洗黑官」　代理教師被拗淪打工仔

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

雨琦教薇娟唱〈跳樓機〉　一學就會敲好聽～

【嘴角壓不下來】韓國女團 #NMIXX 開球！ #徐若熙 合照用手套遮笑容XD

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【多慧生氣氣啦～】氣到嘟嘴跺腳表情超可愛XD

鬼鬼產後回《營業中5》感動泛淚　姚元浩靈魂拷問..「再生一個」有條件

高鐵端午疏運加開127班次列車 4／30起開放購票

搭捷運喝水！車廂竟廣播「呼叫保全抓人」傻眼　兩派戰翻：抓得好

超商1食品「一排貼打折」也沒人拿？大票秒懂：寧願吃2顆蛋

逛超市驚見賣「甜點空盒」！網全笑翻：國王的布蕾

台灣獲選2025全球最便宜旅遊國　交長：性價比高

今全台變天「南部也下了」　鄭明典：很大部分屬鋒前雨

對抗罕病20年！生命鬥士完成返家最後心願　一句話令人動容

今鋒面快速通過　雨最大時間曝

蔡阿嘎被堂妹狠酸！　蔡家老么曝家族恩怨內幕

賴清德母校爆「免洗黑官」　代理教師被拗淪打工仔

高鐵端午疏運加開127班次列車 4／30起開放購票

莫蘭特稱已破解西霸天雷霆　若未受傷能「扳平」系列賽

灰狼蟻人激烈對位詹皇曝用意　聽牌後嗆：我比你們想像的強

Hyundai公布新一代渦輪油電技術！油耗＆動力更好、首搭旗艦休旅

搭捷運喝水！車廂竟廣播「呼叫保全抓人」傻眼　兩派戰翻：抓得好

快訊／黑金專組檢察官帶隊！搜藍營新北黨部　帶走書記長、書記

前閣揆看海湖莊園協議　警告「無條件接受台灣恐淪貧窮國家」

台中國中生帶「開鋒爪刀」到學校　法院裁罰2千要求爸爸管教

麥當勞APP本周限定優惠來了！蛋捲冰淇淋買1送1、小薯免費送

大谷翔平伴隨動漫經典曲登場！愛妻連兩年出手挺《JOJO》

【嘴角壓不下來】韓國女團 #NMIXX 開球！ #徐若熙 合照用手套遮笑容XD

生活熱門新聞

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

日本飯店警告　「4備品」千萬別帶走

「1號颱風」恐生成　模擬路徑曝

她不能接受春水堂收10％服務費　員工曝原因

210元吃麵中千萬發票　只剩8天快來領獎

薄荷能抗大腦衰老！醫曝神奇功效

台灣「連鎖加油站」無預警倒光！　官網消失了

別再掏耳朵！醫師曝「3大風險」：真實案例

蔡阿嘎被堂妹狠酸！　蔡家老么曝家族恩怨內幕

老醫師驚「裡面都菜花！她急看泌尿科：到底該信誰

藍白426上凱道！外國記者「直白3字」評價

一票批台灣只會跪美國！胡采蘋：洗洗睡吧

19歲酒店妹整形拚上位卻遭冷凍　一票人指這原因

超佛心公司！　家有15歲以下小孩每月薪水加給

更多熱門

相關新聞

中榮埔里分院進行消防安全訓練

中榮埔里分院進行消防安全訓練

近年來醫療與長照機構的火災事件備受關注，而機構內多為行動不便或高齡者，一旦發生火災，後果不堪設想；臺中榮總埔里分院高齡小組與附設護理之家因此於日前舉辦消防安全訓練研討會，邀請鄰近長照機構主管與防火管理人與會，進一步強化應變與避難能力，確保機構內的病患與住民能獲得最安全的防護。

5歲童罕病離世器捐救5人　母忍悲痛：兒說要像英雄保護世界

5歲童罕病離世器捐救5人　母忍悲痛：兒說要像英雄保護世界

竹山暖警及時發現輪椅翁護送返回安養機構

竹山暖警及時發現輪椅翁護送返回安養機構

埔榮、國際扶輪社合推偏鄉在宅醫療照護

埔榮、國際扶輪社合推偏鄉在宅醫療照護

頸部長出2顆棒球大腫瘤！12歲男童治療重拾正常生活

頸部長出2顆棒球大腫瘤！12歲男童治療重拾正常生活

關鍵字：

中榮埔里分院罕病肌肉萎縮症呼吸衰竭回家呼吸器

讀者迴響

熱門新聞

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

日本飯店警告　「4備品」千萬別帶走

「1號颱風」恐生成　模擬路徑曝

AI伺服器退燒　台灣首富成最大受災戶

她不能接受春水堂收10％服務費　員工曝原因

210元吃麵中千萬發票　只剩8天快來領獎

薄荷能抗大腦衰老！醫曝神奇功效

台灣「連鎖加油站」無預警倒光！　官網消失了

鍾明軒點名4同行「趁機踩一腳發」！

女會計偷吃已婚同事！公司當砲房用

她洗澡遭猴群攻擊　滾燙熱水灑全身慘燙死

別再掏耳朵！醫師曝「3大風險」：真實案例

更多

最夯影音

更多

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面