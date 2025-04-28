對抗罕病20年！生命鬥士完成返家最後心願　一句話令人動容

▲罕病患者張女終於在生前返回老家，父親和姑姑與其對話。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

29歲的張姓女子自小就與罕見的肌肉萎縮症合併呼吸衰竭病魔纏鬥，以驚人的意志力堅持超過二十年，不過近期病情開始悄悄惡化，因此向安養所在的台中榮總埔里分院表示「我想回家看看」的人生最後心願；院方因此與家屬合作反覆模擬演練，日前終於讓張女順利返回遙遠的山村老家，過程令人動容。

埔榮安寧團隊指出，張女在國小三年級被診斷出罹患罕病，年紀輕輕卻長年需仰賴呼吸器維生，醫師甚至曾預估她的壽命將止步於19到22歲；然而，張女卻靠著本身對生命的鬥志，以及父親和姑姑兩位親人不離不棄地守護下，超越醫學極限和時間框架，一路走到現在。

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▲▼醫療團隊協助張女整理儀器、管路，告知她即將返家。

埔榮表示，張女的身體先前漸漸出現更多無法逆轉的衰退跡象，她躺在病床上仍保持眼神清澈、笑容溫柔，以細若蚊鳴卻堅定的聲音說道：「我想回家看看，看看我們家的窗戶，聽聽老家的聲音。」醫療團隊指出，張女老家位於遙遠山區，且她無法離開呼吸器，只要發生一點意外就可能會結束生命，因此與社團法人為愛呼吸協會與家屬密切合作，反覆演練、模擬、計算動線與風險，希望為張女可能是此生最後一次轉出和返家，築出一條安全且有尊嚴的路。

▲家屬圍繞張女祈禱唱詩歌。

埔榮回顧張女返家當天，醫護團隊、社工人員、家屬都嚴陣以待，設備一一確認、氧氣一秒不離，所有人緊張卻默契十足；當救護車駛進張女熟悉的巷弄時，親人們早已在門前等候，擁抱她、親吻她，一起祈禱、唱著聖歌，張女說道：「我很開心。」聲音很輕，卻聽得每個人心頭發熱。

院方強調，張女或許未來仍需長時間依賴呼吸器維生，或許再也無法走出病房，但也在返家那一天完成人生最深切的願望，讓大家得以看見一個人如何在無聲處選擇尊嚴，即使身體被疾病限制，仍然可以自由地選擇夢想的方向。