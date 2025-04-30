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恐怖顆粒爬滿臉！他買二手衣「沒洗直接穿」　爛臉警世圖瘋傳

▲▼恐怖顆粒爬滿臉！他買二手衣「沒洗直接穿」　爛臉警世片瘋傳。（圖／翻攝TikTok@onenevertwoo_one）

▲男子表示，他買了二手衣，沒有清洗就直接穿，導致自己感染「傳染性軟疣」。（圖／翻攝TikTok@onenevertwoo_one）

記者吳美依／綜合報導

印尼一名男子意外染上皮膚病，全臉遍佈一顆顆腫塊，模樣相當怵目驚心。他認為，這是因為自己買了二手衣回家，但沒有多加清洗，就直接穿上。

TikTok網友「@‌onenevertwhoo_one」分享，他感染了「傳染性軟疣」（molluscum contagiosum），這是一種病毒性皮膚病，會導致患者皮膚出現疣，也就是呈現蠟樣光澤的球狀丘疹或小腫塊，中央頂端有「臍凹」，能夠擠出乳酪狀軟疣小體。

「傳染性軟疣」可以透過冷凍、雷射、切除或藥膏等方式治療，通常透過皮膚接觸或性行為傳播。而「@‌onenevertwhoo_one」認為，他之所以會感染，是因為穿了沒清洗的二手衣物。

大量網友湧入影片下方留言，祝福他早日康復。不過，也有人無法理解，怎麼會犯下這種錯誤，「所以你為什麼不先洗衣服呢？」、「發現有人買衣服卻不清洗，讓人更感到震驚。」

▲▼外套,夾克,大衣,衣帽間,衣櫃。（圖／CFP）

▲專家警告，購買新衣服或二手衣，最好都先清洗再穿。（示意圖／CFP）

對此，紐約市皮膚科醫師普扎（Dr. Charles Puza）曾在TikTok拍片提醒民眾，新入手的衣服，最好清洗後再穿，「尤其如果你喜歡Shein和Temu這種快時尚」，「它們有一些你不希望出現在自己皮膚上的東西。」

康乃爾大學（Cornell University）纖維科學與服裝設計講師科贊恩（Frances Kozen）也認為，「@‌onenevertwhoo_one」的看法很可能是正確的。她接受雜誌Self採訪時說，衣服通常會使用柔軟精、抗污或防水塗層、防霉劑進行處理，這些物質都可能引起刺激、泛紅或搔癢。

《紐約郵報》還指出，如果人們直接穿上從商店或網路購買的衣服，恐怕還會面臨染上皮癬的風險。根據美國醫療機構梅約診所（Mayo Clinic）資訊，這種疾病會影響皮膚外層，導致患處搔癢、呈現鱗片狀，而且還會傳染。美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，皮癬可能透過染疫者使用過且未消毒的衣服、毛巾、寢具傳播。

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