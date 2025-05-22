狠甩九份、淡水老街！「新北最強景點」曝光　3個月狂吸1541萬

▲「Pokémon GO Tour：合眾地區」睽違6年在新北舉辦。（圖／新北市觀旅局提供）



網搜小組／劉維榛報導

超車九份與淡水！觀光署統計1至3月「新北觀光遊憩據點」，冠軍由新北大都會公園以1541萬人到訪稱霸，第2、3名分別為林口三井Outlet與宏匯廣場。事實上，新北大都會公園在1月份就擠進全台20大觀光熱點，如今6月將迎來盛大花季，勢必又會引來大票遊客拍美照。

觀光署遊憩景點人數統計系統中，「新北觀光遊憩據點」1至3月到訪人次顯示，第1名為新北大都會公園，狂吸1541萬6000次人潮；第2名為林口三井Outlet，有308萬1660人前往血拚；第3名為宏匯廣場，182萬456名遊客購物。

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排名 景點名稱 2025年1-3月到訪人次 1 新北大都會公園 15,416,000 2 林口三井Outlet 3,081,660 3 宏匯廣場 1,820,456 4 瑞芳風景特定區 1,804,991 5 十分遊客中心 1,802,789 6 淡水金色水岸 1,302,580 7 十分瀑布 1,048,230 8 八里左岸公園 954,080 9 烏來風景特定區 951,927 10 碧潭風景特定區 940,769

而第4名外國遊客必朝聖的瑞芳風景特定區（九份老街），有180萬4991人；第5名至10名分別為，十分遊客中心（180萬2789人）、淡水金色水岸（130萬2580人）、十分瀑布（104萬8230人）、八里左岸公園（95萬4080人）、烏來風景特定區（95萬1927人），以及碧潭風景特定區（94萬769人）。

▲九份老街只排第5名。（圖／記者李毓康攝）



事實上，在Google評論擁有4.6顆星好評的大都會公園，因位處新莊、三重交界交通便利，廣闊綠地與完善設施，非常適合野餐、遛孩、野放毛小孩，以及常辦活動、歌手演出，尤其2月舉辦雙北燈會、「Pokémon GO Tour：合眾地區」抓寶活動，因此以千萬旅客人次輾壓各景點。

如今大都會公園將迎來「春日漫步夢幻花園」，新北市高灘處表示，種植百日草、波斯菊及向日葵，面積約3公頃（約9075坪），民眾可以利用傍晚或周末，與浪漫花海來場邂逅，目前已經綻放6至7成，花期大約到6月中旬。

賞花的同時，也可以到熊猴森樂園遊玩放電，或騎乘自行車，漫遊二重環狀自行車道，沿途欣賞淡水河畔美景，預計又將引來眾多民眾前往朝聖。

▼新北燈會狂吸人潮。（圖／觀傳局提供）

