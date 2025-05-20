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遊客在西班牙「亂扔石頭」拍片炫耀　恐吃678萬罰單

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲遊客把大石頭往下丟，面臨最高20萬歐元（約新台幣678萬元）的罰款。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙歐羅巴山國家公園（Picos de Europa）一名遊客撿起一塊大石頭往下扔，整個過程被一旁友人拍攝下來，這段影片後來被發布到社群媒體上。這立刻引來當局關注，如今此人將面臨最高20萬歐元（約新台幣678萬元）的罰款。

infobae等報導，這名遊客是在歐羅巴山國家公園知名卡雷斯路線扔下大石頭。依據流傳的影片，此人起初對著鏡頭說話，接著故意把手上沉重的石頭往下扔，接著傳出巨石砸到地面的巨響。

這段影片隨即引發警方注意。西班牙國民警衛隊已宣布，要對這名年輕人的行為展開調查，「這種惡作劇可能會讓你付出慘重代價，丟擲石頭的行為可能讓當事人面臨5,001歐元至200,000歐元的罰款」，原因是破壞歐羅巴山國家公園環境是極其嚴重的違法行為。

@20m Un joven lanza una gran piedra en el parque nacional protegido de Picos de Europa #cares #noticiastiktok #asturias #guardiacivil #multas ♬ sonido original - Periódico 20minutos
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關鍵字：

遊客西班牙歐羅巴山國家公園卡雷斯路線

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