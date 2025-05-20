大安海水浴場藏大量鐵釘！廠商施工亂丟　害遊客踩到血流如注

▲廠商施工後亂丟鐵釘，讓大安海水浴場成殺人海域，不少遊客腳底遭鐵釘刺穿，當場血流如注 。（圖／市議員王立任提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中大安海水浴場成「殺人海域」！台中市議會民進黨團召開記者會表示，有民眾在網路上投訴，市府斥資3000萬元興建的大安海水浴場的觀光路廊，在觀景平台前的積水區中踩到尖銳鐵釘，當場血流不止。到現場勘查，果真發現大把生銹鐵釘就在積水區。市議員王立任痛批，原本提供市民親海、賞景的公共空間，如今卻成為一個充滿危機的「殺人海域」，市府在管理維護上有明顯失職。

▲遊客腳底遭鐵釘刺穿，當場血流如注 。（圖／市議員王立任提供）

台中市觀旅局則回應，已經要求業者全面加速清理，並且函送工程會列不良廠商，另外對沙灘區進行全面性掃除與檢測。觀旅局也提醒遊客，若近期於大安濱海樂園有遭割傷情形，請與觀旅局聯繫，將全力協助保險理賠程序。

王立任表示，有民眾在「爆料公社」中貼文，在觀景平台前的積水區中踩到尖銳鐵釘，當場血流不止。貼文中指出，現場海域中藏有大量鐵釘，是施工廠商在板模作業結束後，直接丟到水裡。

▲大安海水浴場積水區暗藏危機 。（圖／市議員王立任提供）



王立任指出，他第一時間就主動聯繫受傷遊客，也到現場勘查，驚見沙灘上積滿施工廢棄物，包含許多尖銳廢棄物，部分鐵釘甚至裸露於積水區，稍有不慎便會釀成嚴重傷害，且團隊在平台旁發現一包包裝滿鐵釘的袋子，鐵釘皆生鏽嚴重。

王立任提到，現場救生員也爆料，遊客遭鐵釘或廢棄物劃傷的事情早已不是第一次發生，自觀景平台完工後，就不斷有民眾在該區域受傷，最近一起甚至是就是在上週末剛發生。

台中市議會民進黨團要求，市府立刻對此事件做出全面調查，公開說明該標案的施工過程，並全面清查海灘上的尖銳物品，停止讓更多無辜市民在毫無防備的情況下受傷。