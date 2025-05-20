快訊／男毆女牙醫涉殺人未遂　裁定羈押禁見

▲因洗牙暴打牙醫的男子周子鈞，今（20）日遭法院裁定羈押禁見。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松、潘鳳威／台北報導

台北市一間牙醫診所於昨(19)日驚傳暴力事件！男子周子鈞在就診期間，竟突然對正替他看診的女牙醫揮拳攻擊，導致女牙醫臉部重創、滿臉瘀青，現場血跡斑斑場面駭人。周男聲稱因洗牙過程疼痛難耐才情緒失控，但檢警深入調查後，事發起因疑與債務有關。警方今依涉嫌殺人未遂等罪移送北檢，檢方認涉重傷害未遂且有與供勾串滅證之虞，向北院聲請羈押禁見獲准。

一名案發時在診所內清洗冷氣的技師目睹女牙醫挨打過程，並在爆料公社PO文表示，案發前聽到周男因即將服兵役，詢問矯正牙齒等問題，女牙醫給予建議後開始洗牙，周男不斷表示「很痛」，沒多久就聽到周男大聲咒罵，並攻擊女牙醫。

▲周男稱因洗牙太痛，起身揮拳痛揍女牙醫，但檢警調查發現疑與債務糾紛有關。（圖／翻攝爆料公社）

目擊者找人幫忙報警救下女牙醫，周男在警方到場前離開診所，約10分鐘就跑到松山分局派出所投案，供稱是不滿洗牙時反映「牙齒很痛」，但卻得不到醫師的善意回應，才會情緒失控揮拳。

警方調查發現，女牙醫日前才報案指稱，疑因追討千萬借款，遭不明人士闖診所示威，與這起醫療暴力事件的發生時機巧合，案情不單純，北檢重大案件專組檢察官指揮偵辦後，為追查周男行兇動機與可能的幕後共犯，向法院聲請將周男羈押禁見。稍早，台北地方法院法官裁准周男羈押禁見。