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腐木當井蓋！陸男大生「掉化糞池身亡」　網嘆：上個學命沒了

▲男大生掉進化糞池身亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男大生掉進化糞池身亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

重慶對外經貿學院一名20歲的男學生19日意外跌進校內的化糞池，救出時已無呼吸心跳。多名自稱該校學生的網友表示，該化糞池沒有井蓋，只用了假草皮和腐爛的木板蓋住，才導致男大生不幸踩空掉進去。

據《極目新聞》報導，一名當地殯儀館的工作人員也證實，從重慶對外經貿學院接到一具學生遺體，「20歲左右，是個男的，掉到化糞池裡了。」

一位知情學生表示，事發時間是19日下午，當時剛上完體育課，死者走去歸還學校的籃球，剛走到操場和球場之間，死者突然踩中一個用腐化木板遮蓋著的化糞池，墜落池中，事發後他大聲呼救，老師趕來後仍急救無果。

▲網傳截圖稱，。（圖／翻攝自微博）

▲網傳截圖稱，該化糞池沒有井蓋。（圖／翻攝自微博）

多名在校學生說道，事發地點的化糞池在操場與籃球場附近的草皮，通常體育課借出歸還器材時會經過，不知下面有化糞池，「井口沒有井蓋，用木板蓋著，上面有假草皮，木板已經腐化掉了。」

學生們直呼，校方應該負起責任，「平時根本不會有人知道那裡有一個化糞池，也沒有警告標示，就用個腐木加假草皮，混淆視聽，白白讓一個學生犧牲了。」

校方人員表示，「此事以學校的通報為準。」當地警方則表示，已知學生掉進化糞池一事，已有員警前去處理了。當地區政府工作人員表示，已有人通報學生掉到化糞池一事。對於具體事項，三方人員皆未做出詳細回應。

該起事件引起網友熱議，「唉，上個學命就沒了」、「這也太慘了吧？無妄之災啊」、「木板連個兒童重量都不能承受，何況是大學生，校方草菅人命」、「這麼大的事情學校為什麼還不解釋？這個學生也是倒霉」、「井口用腐爛的木板遮蓋就算了，竟然還鋪上綠毯偽裝，這是生怕被人發現是個井口嗎？太離譜了」、「學校這種對安全隱患漠視讓人膽寒」。

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