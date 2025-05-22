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葉丙成周六演講「網友揪團嗆聲」　主辦單位急喊卡

▲▼教育部次長葉丙成表示，因應AI時代來臨，教育部將成立專案辦公室，推動跨領域學士。（圖／記者許敏溶攝）

▲葉丙成遭控洩露性平案被害學生身分爭議延燒。（資料照／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部政務次長葉丙成疑似洩露性平事件受害者身分引發爭議，前天他到中央大學演講被學生提問抗議，葉丙成昨遭移送性平會調查審議。而葉丙成原定周六到新竹演講，有網友發起要到現場嗆聲，主辦單位昨晚緊急發出公告，指這場演講「因故先行取消」。

葉丙成上月21日在個人臉書粉專貼文提及台大發生過的性平事件，遭外界質疑洩露學生個資。性平案受害學生發文控訴無法原諒葉丙成，並要求刪文，但葉丙成直到昨天才刪文。葉丙成前天到中央大學演講，遭到一名學生嗆聲，昨天更有7名民進黨立委聲明譴責葉丙成涉及性平案洩密，要求教育部送交性平委員會審議。

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葉丙成原定本周六出席新竹市政府舉辦的「教育趨勢講座」，演講題目為「不怕孩子學不來，只怕孩子沒轉彎 - AI時代的教養新思維」，分享新世代教養觀念與課程設計的視角。

不過，有網友在Threads上批葉丙成，「對粉絲數和按讚數心心念念，嘴臉實在太難看」，提議報名到場「來點行動」或留言抵制，也有網友回應，「一起去底下搖頭」、「可以去，但記得嗆聲」。

對此，主辦單位昨晚在臉書粉專公告葉丙成演講取消，「次長宣講，因故先行取消，造成不便，深感歉意」，至於其他活動則照常舉行。

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