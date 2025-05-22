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世界高中擅自宣布停招遭教育部警告　校方道歉：停止學生轉學

▲▼世界高中在臉書發文，表示會依照國教署要求，停止安置學生。（圖／摘自世界高中臉書）

▲世界高中突宣布停招，教育部介入後，校方今天表示，會依照要求辦理。（圖／摘自世界高中臉書）

記者許敏溶／台北報導

新竹市老牌私校世界高中日前突宣布7月底停招，更私下進行在校133名學生轉安置計畫，引發外界議論。不過，教育部明確表示「停招」要先提報完整計畫，校方及董事會應繼續辦學。世界高中今（22日）回應，會依照國教署要求，停止學生安置輔導作業，對造成學生、家長困擾，「本校表達最誠摯的歉意。」

擁有53年歷史的世界高中，在本月14日利用學校班親會宣布學校將在7月底停招，原因則是招生不如預期，辦學虧損缺口已無法再負擔，加上董事會不願再挹注經費，所以朝著將目前仍在校133名學生安置到其他學校的方向進行。

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不過，根據教育部規定，「停招」要先提報完整計畫，且依程序與相關法規辦理，還得要經教育部核准同意。據了解，國教署日前派員前往世界高中，要求校方及董事會應繼續辦學，讓在校133名學生都順利畢業，再依規停辦。

對此，世界高中今天在臉書發文指出，國教署已經要求校方停止學生安置輔導作業，對於造成學生、家長困擾，校方表達最誠摯的歉意。而「113學年度國中技藝教育頒獎典禮」擇期辦理，是因校方處理校務事件之故，才敦請新竹市政府同意擇期辦理，相關造成學生、家長及各學區國中師長不便，校方同時表達歉意。

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